俄外長掏出手機 中網友歡呼：是華為P60 Pro手機

中國媒體引述俄媒報導,俄羅斯 外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)的手機,日前已從蘋果換成了華為 ,不但被廣為轉載,也引起部分中國網友歡呼,更一度登上中國最大入口網站百度 的新聞熱搜榜。

綜合中國媒體報導,有俄羅斯網友5日在社交平台Telegram上發布一段短片,內容是拉夫洛夫日前改用華為P60 Pro手機,更換了原本使用的蘋果iPhone手機,不久這段短片便開始在俄羅斯網路上廣為傳播,也被俄媒報導。

中國媒體及網路平台6日便大量轉載拉夫洛夫手機「棄蘋果改華為」的消息,同時引發討論。因此,這項消息更在中午一度登上百度的新聞熱搜榜,甚至還曾短暫奪冠。

觀察者網報導,拉夫洛夫2022年11月參加20國集團(G20)峇里島峰會期間,拉夫洛夫不但使用蘋果iPhone手機,還配戴蘋果的智慧型手表Apple Watch。

但他後來向俄媒表示,「應該專門向外行人解釋一下」,這款手表不是蘋果製造的,而是華為製造的。然而,他當時並未提到自己的手機是什麼品牌。

報導指出,俄羅斯當局今年來因為「擔心美國間諜活動」,包括工業和貿易部、財政部、能源部,以及與數位發展、通訊、宣傳都被下達禁用蘋果手機及產品的命令;而俄羅斯聯邦安全局6月間聲稱,美國國安單位「利用未知的惡意軟體入侵蘋果手機,進行間諜活動」,一些外國駐俄外交官的手機成為美國竊聽目標。

除拉夫洛夫外,與美國關係交惡的委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)9月間訪問中國時,便出示自己使用的華為手機,並聲稱這是他「用過最安全的手機」,「不會受到任何其他國家的干預」,並希望「所有年輕朋友都買一個優秀的華為手機」。

對於拉夫洛夫改用華為手機,一些持愛國立場的中國網友紛紛表示肯定,指「華為遙遙領先」、「中國人的驕傲」、「早該換了」,還說「不知普京(俄羅斯總統普亭)換了沒」;還有人說「怎麼沒換Mate 60 Pro(採用最新版晶片型號)呢」、「外長和我一樣沒買到」等。

但也有網友表示,「出了俄羅斯還遙遙領先嗎」、「是華為的恥辱」、「如果不打烏克蘭會用華為嗎」。不過,這些意見隨即遭到一些愛國網友的反擊。

🔺According to Russian media, Russian FM Sergei #Lavrov replaced his #Apple phone with a #Huawei phone‼️

Check out if it is a #HuaweiP60 Pro😁🤔@Kanthan2030pic.twitter.com/nOplhk5idn