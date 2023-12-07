李強晤新加坡準接班人 推升合作

今年5月16日，新加坡副總理兼財政部長黃循財曾在北京人民大會堂，與中國國務院總理李強（右）見面，此次黃循財再度訪華期間，兩人也將舉行會面。（新華社）

中國國務院 總理李強 6日會見新加坡 副總理兼財政部長黃循財時表示，中方願和新方一道，以進一步升級自貿協定為契機，推動中新合作提質升級，更好造福兩國人民。

新加坡總理李顯龍日前已公開表示，計畫在執政人民行動黨明年11月的70周年黨慶前交棒，由黃循財接任秘書長。新加坡歷任總理均由該黨秘書長出任，外界因此普遍預期黃循財將成為新加坡第四任總理。

據央視新聞報導，李強在會見黃循財時提到，今年初，中國國家主席習近平和新加坡總理李顯龍共同宣布將中新關係提升為「全方位高品質的前瞻性夥伴關係」。

李強表示，中方願和新方一道，遵循兩國領導人戰略引領，從地區和全球層面看待兩國關係，堅持高水準戰略互信，推進高品質互利合作，以一步升級自貿協定為契機，推動中新合作提質升級，更好造福兩國人民。

李強還說，中方願和地區國家加強團結協作，為區域一體化持續注入新動力。

據中國方面發布的消息，黃循財表示，新方高度重視新中關係，願和中方密切高層交往，在經貿、投資、數位經濟等領域深入推進務實合作，為維護地區和平、穩定與發展發揮積極作用，推動新中關係不斷向前發展。

黃循財自5日起訪問中國四天，這是黃循財繼5月中的上海和北京行後，今年第二次訪問中國。黃循財已與李強、中共中央財辦主任何立峰、中國財政部長藍佛安等舉行會面。

7日黃循財將與中國國務院副總理丁薛祥在天津共同主持召開中新雙邊合作聯合委員會會議，這是該會議在新冠疫情爆發後，首次在中國實體召開，為兩國最高層級的年度雙邊合作機制。黃循財周三在新加坡聯合早報發表署名文章，稱新中兩國仍有許多合作的空間。「為此，我們就必須更新並擴大與彼此的經濟聯繫，重塑我們的產業格局，並進一步鞏固兩國密切的關係」。