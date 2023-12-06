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俄羅斯外長手機棄蘋果改用華為 中國媒體轉載引熱議

中央社／北京6日電
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。（路透）
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。（路透）

中國媒體今天引述俄媒報導，俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）的手機，日前已從蘋果換成了華為，不但被廣為轉載，也引起部分中國網友歡呼，更一度登上中國最大入口網站百度的新聞熱搜榜。

綜合中國媒體報導，有俄羅斯網友5日在社交平台Telegram上發布一段短片，內容是拉夫洛夫日前改用華為P60 Pro手機，更換了原本使用的蘋果iPhone手機，不久這段短片便開始在俄羅斯網路上廣為傳播，也被俄媒報導。

進入今天，中國媒體及網路平台便大量轉載拉夫洛夫手機「棄蘋果改華為」的消息，同時引發討論。因此，這項消息更在中午一度登上百度的新聞熱搜榜，甚至還曾短暫奪冠。

觀察者網報導，拉夫洛夫2022年11月參加20國集團（G20）峇里島峰會期間，英國每日電訊報外媒發現，拉夫洛夫不但使用蘋果iPhone手機，還配戴蘋果的智慧型手錶Apple Watch。

但他後來向俄媒表示，「應該專門向外行人解釋一下」，這款手錶不是蘋果製造的，而是華為製造的。然而，他當時並未提到自己的手機是什麼品牌。

報導指出，俄羅斯當局今年來因為「擔心美國間諜活動」，包括工業和貿易部、財政部、能源部，以及與數位發展、通訊、宣傳都被下達禁用蘋果手機及產品的命令；而俄羅斯聯邦安全局6月間聲稱，美國國安單位「利用未知的惡意軟體入侵蘋果手機，進行間諜活動」，一些外國駐俄外交官的手機成為美國竊聽目標。

除拉夫洛夫外，與美國關係交惡的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）9月間訪問中國時，便出示自己使用的華為手機，並聲稱這是他「用過最安全的手機」，「不會受到任何其他國家的干預」，並希望「所有年輕朋友都買一個優秀的華為手機」。

對於拉夫洛夫改用華為手機，一些持愛國立場的中國網友紛紛表示肯定，指「華為遙遙領先」、「中國人的驕傲」、「早該換了」，還說「不知普京（俄羅斯總統普亭）換了沒」；還有人說「怎麼沒換Mate 60 Pro（採用最新版晶片型號）呢」、「外長和我一樣沒買到」等。

但也有網友表示，「出了俄羅斯還遙遙領先嗎」、「是華為的恥辱」、「如果不打烏克蘭會用華為嗎」。不過，這些意見隨即遭到一些愛國網友的反擊。

華為 俄羅斯 百度

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