俄羅斯外長手機棄蘋果改用華為 中國媒體轉載引熱議

中國媒體今天引述俄媒報導,俄羅斯 外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)的手機,日前已從蘋果換成了華為 ,不但被廣為轉載,也引起部分中國網友歡呼,更一度登上中國最大入口網站百度 的新聞熱搜榜。

綜合中國媒體報導,有俄羅斯網友5日在社交平台Telegram上發布一段短片,內容是拉夫洛夫日前改用華為P60 Pro手機,更換了原本使用的蘋果iPhone手機,不久這段短片便開始在俄羅斯網路上廣為傳播,也被俄媒報導。

🔺According to Russian media, Russian FM Sergei #Lavrov replaced his #Apple phone with a #Huawei phone‼️

Check out if it is a #HuaweiP60 Pro😁🤔@Kanthan2030pic.twitter.com/nOplhk5idn