中歐峰會登場 王毅：中歐選和平穩定 新冷戰就打不起來

中國外交部長王毅4日在北京會見歐盟及各成員國駐華使節。(新華社)

中歐峰會前夕，中國外交部長王毅 4日在北京集體會見歐盟 及各成員國駐華使節。王毅總結中歐關係3重點強調，中歐選擇對話合作，陣營對抗就不會形成；選擇和平穩定，新冷戰就打不起來；選擇開放共贏，全球發展繁榮就有希望。不過，歐盟執委會主席范德賴恩示警，歐盟不會一直容忍雙方貿易失衡。

中國外交部發言人華春瑩4日宣布，經中歐雙方商定，第24次中國—歐盟領導人會晤（中歐峰會）將於7日在北京舉行。這是2019年新冠疫情以來首次線下舉行的雙方領導人會晤。范德賴恩和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）將於周四在北京參加此次中歐峰會。

香港中通社報導，王毅表示，中歐全面戰略夥伴關係走過20年歷程，可以得出以下重要啟示：一是堅持相互尊重。中國出台了三份對歐盟政策文件，都將相互尊重作為發展中歐關係的首要原則。中歐對國際地區問題的看法不盡相同，堅持溝通協調，才能為維護世界和平穩定。

二是堅持冷靜務實。面對複雜局面和嚴峻挑戰，中歐保持冷靜務實，維護夥伴關係基本定位，維護求同存異相處之道，維護互利共贏合作方式，維護多邊主義時代潮流，將為世界提供更多穩定性和正能量，也符合雙方根本和長遠利益。

三是堅持戰略思維，中方始終從戰略高度和長遠角度看待發展中歐關係，視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲一體化，支持歐洲戰略自主。中方對歐政策保持著穩定性，不會因一時一事改變。

王毅強調，中歐選擇對話合作，陣營對抗就不會形成；中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來；中歐選擇開放共贏，全球發展繁榮就有了希望。

歐盟駐華代表團團長和歐盟各成員國駐華使節表示，中國是歐盟重要的合作夥伴，歐盟無意與中國脫鈎，希望建立互惠平衡的經貿關係。

本報系聯合報報導，7日的峰會上，國際局勢與經貿糾紛料成焦點。上月底的中歐外交政策磋商中，雙方討論雙邊關係及俄烏戰爭、朝鮮半島、阿富汗、緬甸 、中東局勢、維護台海和南海地區穩定的必要性。此外，歐盟日前鎖定比亞迪、上汽和吉利三家中企為首批電動車反補貼調查對象，中國商務部批評這涉嫌違反世貿組織規則，是「歧視性選擇」。

法廣網報導，范德賴恩5日在中歐峰會前警告說，歐盟成員國不會一直容忍與中國日益加劇的貿易不平衡。她在接受法媒採訪時說：「我們有保護我們市場的工具；但我們更希望通過談判解決問題」。

范德賴恩強調，歐盟並不是要與中國這個經濟強國「脫鉤」，而是要「去風險」這一過於單邊的關係。