重磅級海歸抵成都 陽光、甜甜「還聽得懂四川話嗎？」

大熊貓「陽光」和「甜甜」，在愛丁堡動物園旅居12年後，已返回中國。（取材自愛丁堡動物園網站）

英國唯一一對大熊貓「陽光」和「甜甜」在愛丁堡動物園 生活12年後，當地時間4日啟程，由中國南方航空波音777貨機載運，已安全抵達成都雙流機場。陽光和甜甜將在雅安的中國保護大熊貓研究中心隔離一個月。

綜合媒體報導，4日一早，愛丁堡動物園異常忙碌，工作人員小心翼翼地將裝有陽光和甜甜的箱子運送至卡車上並牢牢固定。工作人員表示，為了讓熊貓習慣箱內環境，園方提前開展了適應性訓練，此外，還貼心地為兩位乘客準備了「飛機餐」--在英國本土種植的新鮮竹子。9時45分左右，卡車緩緩駛出動物園的大門，陽光和甜甜前往愛丁堡機場，正式踏上回家之路。

在微博 上，也出現了大熊貓甜甜的討論區，眾多網友高呼「歡迎寶貝回家」，「重磅級海歸」，還有網友戲稱，住英國這麼多年精通英文，「還聽得懂四川話嗎？」。

英國天空新聞（Sky News）報導，自2011年抵達愛丁堡動物園以來，陽光和甜甜一直是該動物園的明星，激勵數百萬人關懷自然，產生了令人難以置信的影響 。上個星期，在準備返回中國之前，遊客們與陽光和甜甜做了最後一次告別。

同樣是20歲的陽光與甜甜，在2011年12月抵達愛丁堡動物園，租借為期10年。根據協議，陽光和甜甜原定2021年回國，但由於疫情 的影響，合約延至2023年。