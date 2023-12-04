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俄軍隊搶購中製越野車 證北京支持俄侵烏？

中國新聞組／北京4日電
圖為俄總統普亭京（右）日前參觀俄西南部頓河畔羅斯托夫的軍事總部。（視頻截圖）
圖為俄總統普亭京（右）日前參觀俄西南部頓河畔羅斯托夫的軍事總部。（視頻截圖）

英國「金融時報」3日報導稱，俄羅斯軍方購買了數百輛在美國很受歡迎的中國全地形越野車，此舉有可能加劇西方與北京之間因習近平主席「默認支持」莫斯科入侵烏克蘭而產生的緊張關係。俄羅斯的購買行動使全地形越野車製造商，山東奧德斯工業股份有限公司面臨美國當局的報復，這種車輛在美國農民和賽車運動愛好者中也很受歡迎。

法廣網引述報導指出，中國一直堅稱沒有向俄羅斯出售軍事裝備，但烏克蘭的盟國就出售對國防工業或戰場有用的非致命性物品表示擔憂。上月早些時候，俄羅斯總統普亭和俄防長紹伊古一起視察了Desertcross 1000-3全地形越野車。紹伊古表示，對中國製造的該越野車「需求量極大」。社交媒體視頻顯示俄羅斯士兵在戰場上使用它們。

塔斯社11月10日援引俄羅斯國防部在普亭看到的車輛旁擺放的展板報導稱，俄軍已裝備了537輛「基本型」Desertcross 1000-3全地形越野車，目前正在購買約1500輛帶有「附加選項」的該車輛。

報導指，俄羅斯使用這些車輛正值普亭的軍隊越來越多地向中國供應商購買維持其入侵烏克蘭所需的設備，這也凸顯了中國公司所面臨的兩難境地，因為對俄銷售可能會使它們遭到華盛頓的報復。山東奧德斯因其在美國龐大的銷售量而特別容易受到報復。

山東奧德斯號稱在全球擁有數百家經銷商，包括在美國和歐洲，以Aodes品牌進行銷售。在美國，有100多家經銷商獲准銷售Aodes品牌的車輛，銷售對象從牧場主到度假者不等。目前尚不清楚這些經銷售銷售了多少輛，但提貨單顯示，山東奧德斯去年向美國運送了4200件標有「低速」或「全地形」車輛的重型貨物。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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