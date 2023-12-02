丁薛祥COP28峰會：G77和中國應進一步發出共同聲音

中共中央政治局常委、中國國務院副總理丁薛祥近期出席「77國集團和中國」氣候變化領導人峰會，他表示，完善全球氣候治理依然任重道遠，G77和中國應進一步發出共同聲音，維護共同權益。（新華社）

據新華社報導，中共中央政治局常委、中國國務院 副總理丁薛祥近日作為中國國家主席習近平特別代表出席在杜拜舉行的「77國集團和中國」氣候變化領導人峰會。他在致辭時強調，完善全球氣候治理依然任重道遠，77國集團和中國理應進一步發出共同聲音，維護共同權益。

丁薛祥表示，「77國集團」和中國要共同推動可持續發展，強化綠色轉型發展戰略對接，加強互幫互助，探索發展和保護相協同的新路徑。

他稱，為共同捍衛多邊主義，要堅定維護「聯合國 氣候變化框架公約」及其「巴黎協定」確定的目標和原則，並且要共同促進公平正義，推動落實氣候資金、形成全球適應目標框架等取得實質性進展，充分發揮新建立的損失與損害基金作用。中國願與廣大發展中國家風雨同舟、密切合作，攜手邁向綠色低碳的美好未來。

丁薛祥再指，這些年，中國積極穩妥推進碳達峰碳中和，在承擔自身國際義務的同時，努力為發展中國家應對氣候變化提供幫助；中國正扎實推進應對氣候變化南南合作和綠色「一帶一路」建設。

據了解，丁薛祥於當日還會見了聯合國氣候變化杜拜大會主席、阿聯酋氣候變化事務特使蘇丹（Sultan Ahmed Al Jaber）以及美國蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）共同主席比爾蓋茲（Bill Gates）。

丁薛祥於會見蘇丹時表示，中國與阿聯酋要加強溝通協調，共同推動建立公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。蘇爾坦則表示，期待中國在應對氣變國際合作中繼續發揮引領作用。

此外，報導此前還稱，11月30日至12月1日期間，丁薛祥分別與阿聯酋總統穆罕默德、尚比亞總統希奇萊馬、古巴 總統狄亞士─卡奈、馬爾地夫總統穆伊祖、聯合國秘書長古特雷斯會晤。