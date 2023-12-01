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聯國援巴紀念會 習推「兩國方案」盡早實現巴人建國權

中國新聞組／北京1日電
當地時間11月29日，在聯合國安理會本月輪值主席國中國倡議下，安理會舉行巴以問題高級別會議。(新華社)
當地時間11月29日，在聯合國安理會本月輪值主席國中國倡議下，安理會舉行巴以問題高級別會議。(新華社)

聯合國29日舉行「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會，中國國家主席習近平向大會致賀電。習近平指出，聯合國安理會應切實負起責任，全力推動停火止戰，盡快重啟巴以和談，推動巴勒斯坦問題回到「兩國方案」正確軌道，盡早實現巴勒斯坦人民建國權、生存權、回歸權。

中國外交部30日發布「中國關於解決巴以衝突的立場文件」，針對當前以哈問題提出北京當局的五點建議：全面停火止戰、切實保護平民、確保人道主義救援、 加大外交斡旋、 尋求政治解決。推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

聯合國人道主義事務協調廳20日發表的聲明稱，新一輪以哈衝突已導致加薩地帶至少17...
聯合國人道主義事務協調廳20日發表的聲明稱，新一輪以哈衝突已導致加薩地帶至少170萬人流離失所，圖為加沙地帶南部城市汗尤尼斯一處臨時難民營。（新華社）

新華社報導，習近平指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，關乎國際公平正義。巴以衝突癥結在於巴勒斯坦人民遲遲無法實現獨立建國的合法民族權利。巴以衝突循環往復的慘痛教訓充分說明，只有秉持共同安全理念才能實現可持續安全。

他認為國際社會必須緊急行動起來，聯合國安理會應該切實負起責任，全力推動停火止戰，保護平民安全，制止人道災難。在此基礎上，盡快重啟巴以和談，盡早實現巴勒斯坦人民建國權、生存權、回歸權。

習近平強調，中國一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

他稱中國在巴勒斯坦問題上將繼續主持公道正義，積極勸和促談，一如既往向巴方提供人道和發展等援助。作為聯合國安理會常任理事國，中國將繼續同國際社會共同努力，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題回到「兩國方案」的正確軌道，早日得到全面、公正、持久解決。

文匯報報導，在當地時間29日，在聯合國安理會本月輪值主席國中國倡議下，安理會舉行巴以問題高級別會議。

中國外交部長王毅表示，本輪巴以衝突爆發以來，中方一直為實現和平奔走，為挽救生命努力。中方呼籲加大國際和地區外交努力，重振「兩國方案」政治前景，重啟巴以直接談判。中方倡議召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

加薩地帶南部城市汗尤尼斯26日景象，當地的巴勒斯坦人在廢墟堆裡做飯。（新華社）
加薩地帶南部城市汗尤尼斯26日景象，當地的巴勒斯坦人在廢墟堆裡做飯。（新華社）

巴勒斯坦 聯合國 習近平

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