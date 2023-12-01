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6中國人在菲律賓遭綁 4人已遇害 2人是親兄弟

中國新聞組／北京1日電
菲律賓警方陸續發現4名被綁中國公民的遺體，尚餘2人生死未卜。（取材自微博）
菲律賓警方陸續發現4名被綁中國公民的遺體，尚餘2人生死未卜。（取材自微博）

六名中國人一個月前在菲律賓遭綁架，該國員警總署發言人、員警上校讓·法哈多在記者會上表示，在馬尼拉家中被綁匪持槍綁架的六名中國人中，已發現四人的遺體，其中兩名受害者已透過DNA確認身分，另外兩人則透過被綁架時所穿的衣服識別出身分。菲律賓警方表示，綁匪的作案動機未明，案中還有一名11歲男童及其母親下落不明，警方呼籲綁匪勿施毒手。

該起綁架案發生於10月30日，地點在馬尼拉大都會區南部一個高檔別墅社區。警方表示，六名武裝劫匪當日凌晨闖入室內並綁走九人，隨後在半路上釋放當中的三名菲律賓籍人質。

紅星新聞報導，有知情人士稱，被綁架者是來自福建泉州晉江市的曾先生一家，除了曾先生和妻子，還包括曾先生的兄嫂、年僅12歲的侄子，還有一人身分不明。

知情人士稱，曾先生和妻子在菲律賓經商多年，在當地華人慈善組織擔任會長，因其樂善好施而為人稱讚，「他熱心助人，為人仗義，他並非是什麼富豪，但閩南人愛面子，也熱情」。

報導稱，三名被綁匪釋放的菲律賓籍人質，是被綁架中國人家中的雇工。據獲釋人質透露，六名武裝綁匪當日凌晨4時許闖入中國雇主家中，把所有人控制並蒙住雙眼後帶上車。

車輛行駛到林馬社區時，綁匪將三名菲律賓人釋放，並勒令他們不得報警，其後將剩下的六名中國人開車帶走。他們獲釋後立刻向社區官員報告，並在社區官員陪同下前往當地警局報案。

法哈多11月28日在新聞發布會上表示，11月6日在英凡塔鎮發現兩具遺體。警方從兩名受害者遺體取了DNA樣本，法醫將樣本與曾先生母親提供的DNA樣本比對後，發現受害者是曾先生兩兄弟。

法哈多稱，另外兩名受害者的遺體被丟棄在黎剎省羅德裡格斯鎮，警方透過兩人被綁架時所穿的衣服識別出她們的身分，目前正等待DNA檢測結果以確認身分。

菲律賓員警總署發言人、員警上校讓·法哈多。(取材自紅星新聞)
菲律賓員警總署發言人、員警上校讓·法哈多。(取材自紅星新聞)

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