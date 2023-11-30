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王毅晤聯國秘書長：絕不讓以哈戰火重燃、重啟兩國方案

記者林宸誼／綜合報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅（左），28日在紐約聯合國總部會見聯合國秘書長古特瑞斯（右）。（取材自中國外交部）
中共中央政治局委員、外交部長王毅（左），28日在紐約聯合國總部會見聯合國秘書長古特瑞斯（右）。（取材自中國外交部）

中共中央政治局委員、外交部長王毅，28日在紐約聯合國總部會見聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）時表示，中方的立場很明確，絕不能讓以哈戰火重燃，應實現全面停火，避免更大人道災難，被扣押人員也應得到釋放。

王毅表示，中國始終堅定站在和平一邊，站在人類良知一邊，站在國際法一邊，支持聯合國和秘書長本人為解決以哈衝突發揮獨特、不可替代的作用。

王毅提到，中方的立場很明確，首先絕不能讓戰火重燃，應實現全面停火，避免更大人道災難，被扣押人員也應得到釋放。

其次是人道物資應不受阻礙地進入加薩，開闢更多過境點，設立有效監督機制。最後是儘快重啟「兩國方案」，這是國際社會最大公約數，也是解決以哈問題的根本出路。

王毅指出，中方呼籲儘快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，制定重啟「兩國方案」的路線圖和時間表。中方支持聯合國為此發揮主導作用。

王毅表示，作為本月安理會輪值主席國，中國同阿拉伯國家和有關各方保持密切溝通，將以哈衝突做為安理會核心和優先議題。中方還接待了阿拉伯、伊斯蘭國家外長前不久集體訪華，就儘快召開安理會高級別會議。達成共識，期待安理會發出一致和明確的聲音。

古特瑞斯讚賞中方擔任安理會輪值主席期間為推動以哈問題政治解決、緩解人道主義局勢發揮的建設性作用，感謝中方將主持召開以哈問題高級別會議，表示這是落實安理會第2712號決議的第一場會議，非常重要。

王毅 聯合國 加薩

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