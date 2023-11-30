德大使談中免簽：盼擴及所有歐盟成員國

德國駐華大使傅融希望中國能為歐盟成員國開放免簽。（取材自德國駐華大使館）

中國外交部日前宣布，試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國 、義大利 、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家實施免簽。德國駐華大使傅融表示，中國的免簽政策將為許多德國公民赴華旅行提供前所未有的便利，「我們希望中國政府能為所有歐盟 成員國開放免簽」。

澎湃新聞報導，為便利中外人員往來服務高品質發展和高水準對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍。2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友及過境不超過15天，可免辦簽證入境。

這項消息發布後，包括馬來西亞和法國在內的多個國家反應積極，並採取相應的免簽舉措，以回應中方的免簽政策。

德國駐華大使傅融希望中國免簽政府能為所有歐盟成員國開放，她在X平台寫道，免簽政策將提高本國公民的流動性，讓中國和歐盟國家加強文化和經濟關係。

新華社報導，義大利、荷蘭、西班牙三國企業界和文化界人士紛紛對此免簽政策表示歡迎。義大利蒂維尼酒莊執行長蒂齊亞諾‧馬贊蒂表示，中國對義大利的免簽政策將有助於義大利酒商前往中國，進行商務交流。