日藥企高管被控間諜遭北京拘押 日本大使首獲准探視

中國外交部發言人汪文斌強調，中國是法治國家，依法處理日本製藥公司高層被捕案件。（歐新社）

日本 共同社報導，日本駐華大使垂秀夫28日在北京 對遭中國關押的安斯泰來製藥公司日籍男性高層實施領事探視。據稱，該男性的健康狀態沒有問題。這是首次由大使實施探視，報導稱，由大使出面探視旨在向中方表明對此事的重視度，明確要求盡快釋放的態度。

中國外交部發言人汪文斌29日在例行記者會回答日本記者相關提問時表示，中方按照有關的國際公約和中日領事協定相關規定，安排日本駐華使館官員對相關當事人進行了領事探視。該日本公民因涉嫌從事間諜 活動，被中方有關部門依法採取刑事強制措施。

汪文斌強調，中國是法治國家，依法處理有關案件，也依法保護當事人的各項合法權益。

共同社表示，這是日方與這名男子的第八次領事探視，和垂秀夫同行的醫務官檢查了男子的健康狀態。

日本首相岸田文雄本月16日在美國舊金山與中國國家主席習近平舉行會談時，要求北京盡快釋放包括該男性在內的在華被拘日本人。

這名男子今年3月即將返回日本前，遭中國國家安全部門以涉嫌違反「反間諜法」和「刑法」為由拘留，並於10月被正式逮捕。據悉，該男性50多歲，是擔任安斯泰來製藥當地公司高層的資深派駐人員，他還擔任過由在華日企等組成的「中國日本商會」的要職。