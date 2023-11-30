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日藥企高管被控間諜遭北京拘押 日本大使首獲准探視

記者林宸誼／綜合報導
中國外交部發言人汪文斌強調，中國是法治國家，依法處理日本製藥公司高層被捕案件。（歐新社）
中國外交部發言人汪文斌強調，中國是法治國家，依法處理日本製藥公司高層被捕案件。（歐新社）

日本共同社報導，日本駐華大使垂秀夫28日在北京對遭中國關押的安斯泰來製藥公司日籍男性高層實施領事探視。據稱，該男性的健康狀態沒有問題。這是首次由大使實施探視，報導稱，由大使出面探視旨在向中方表明對此事的重視度，明確要求盡快釋放的態度。

中國外交部發言人汪文斌29日在例行記者會回答日本記者相關提問時表示，中方按照有關的國際公約和中日領事協定相關規定，安排日本駐華使館官員對相關當事人進行了領事探視。該日本公民因涉嫌從事間諜活動，被中方有關部門依法採取刑事強制措施。

汪文斌強調，中國是法治國家，依法處理有關案件，也依法保護當事人的各項合法權益。

共同社表示，這是日方與這名男子的第八次領事探視，和垂秀夫同行的醫務官檢查了男子的健康狀態。

日本首相岸田文雄本月16日在美國舊金山與中國國家主席習近平舉行會談時，要求北京盡快釋放包括該男性在內的在華被拘日本人。

這名男子今年3月即將返回日本前，遭中國國家安全部門以涉嫌違反「反間諜法」和「刑法」為由拘留，並於10月被正式逮捕。據悉，該男性50多歲，是擔任安斯泰來製藥當地公司高層的資深派駐人員，他還擔任過由在華日企等組成的「中國日本商會」的要職。

日本 北京 間諜

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