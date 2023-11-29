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中國外交部就以哈問題發布「立場文件」 呼籲全面停火

中國新聞組／即時報導
圖為加薩地帶南部城市汗尤尼斯26日景象，當地的巴勒斯坦人在廢墟堆裡做飯。（新華社）
圖為加薩地帶南部城市汗尤尼斯26日景象，當地的巴勒斯坦人在廢墟堆裡做飯。（新華社）

中國外交部30日發布「中國關於解決巴以衝突的立場文件」，針對當前以哈問題提出北京當局的五點建議：全面停火止戰、切實保護平民、確保人道主義救援、 加大外交斡旋、 尋求政治解決。

文件稱，本輪巴以衝突造成大量平民傷亡，導致嚴重人道主義災難，國際社會高度關關注。中國國家主席習近平多次就當前巴以局勢闡明中國原則立場，強調應立即停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通，防止衝突擴大，而根本出路是落實「兩國方案」。

文件指出，根據「聯合國憲章」，聯合國安理會承擔維護國際和平與安全的首要責任，應當在巴以問題上發揮積極和建設性作用。鑒此，中方提出以下建議：

一、全面停火止戰。當事各方要切實落實聯合國大會和安理會有關決議，立即實行持久和持續的人道主義休戰。安理會要在第2712號決議基礎上，回應國際社會普遍呼聲，進一步明確要求全面停火止戰，推動衝突降級，實現局勢盡快降溫。

二、切實保護平民。安理會決議明確要求各方遵守國際人道法義務，保護平民。要停止一切針對平民的暴力襲擊和違反國際人道法的行為，避免襲擊民用設施。安理會應進一步發出明確信號，反對強行遷移巴勒斯坦平民，避免巴勒斯坦平民流離失所，呼籲盡快釋放所有被扣押的平民和人質。

三、確保人道主義救援。有關各方要根據安理會決議要求，避免剝奪加薩地區平民生存不可或缺的物資和服務，在加薩建立人道主義救援通道並提供快速、安全、無障礙、可持續的人道主義准入，防止出現更嚴重的人道主義災難。

四、加大外交斡旋。安理會要發揮「聯合國憲章」賦予的斡旋調解作用，要求當事方保持克制，防止衝突擴大，維護中東地區和平穩定。

五、尋求政治解決。根據安理會相關決議和有關國際共識，解決巴勒斯坦問題的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

安理會要推動重啟「兩國方案」，在聯合國主導和組織下，盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實「兩國方案」的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。關於加薩未來的任何安排都必須尊重巴勒斯坦人民的意願和自主選擇，不能強加於人。

聯合國人道主義事務協調廳20日發表的聲明稱，新一輪以哈衝突已導致加薩地帶至少17...
聯合國人道主義事務協調廳20日發表的聲明稱，新一輪以哈衝突已導致加薩地帶至少170萬人流離失所，圖為加沙地帶南部城市汗尤尼斯一處臨時難民營。（新華社）

巴勒斯坦 聯合國 加薩

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