中國外交部就以哈問題發布「立場文件」 呼籲全面停火

圖為加薩地帶南部城市汗尤尼斯26日景象，當地的巴勒斯坦人在廢墟堆裡做飯。（新華社）

中國外交部30日發布「中國關於解決巴以衝突的立場文件」，針對當前以哈問題提出北京當局的五點建議：全面停火止戰、切實保護平民、確保人道主義救援、 加大外交斡旋、 尋求政治解決。

文件稱，本輪巴以衝突造成大量平民傷亡，導致嚴重人道主義災難，國際社會高度關關注。中國國家主席習近平多次就當前巴以局勢闡明中國原則立場，強調應立即停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通，防止衝突擴大，而根本出路是落實「兩國方案」。

文件指出，根據「聯合國 憲章」，聯合國安理會承擔維護國際和平與安全的首要責任，應當在巴以問題上發揮積極和建設性作用。鑒此，中方提出以下建議：

一、全面停火止戰。當事各方要切實落實聯合國大會和安理會有關決議，立即實行持久和持續的人道主義休戰。安理會要在第2712號決議基礎上，回應國際社會普遍呼聲，進一步明確要求全面停火止戰，推動衝突降級，實現局勢盡快降溫。

二、切實保護平民。安理會決議明確要求各方遵守國際人道法義務，保護平民。要停止一切針對平民的暴力襲擊和違反國際人道法的行為，避免襲擊民用設施。安理會應進一步發出明確信號，反對強行遷移巴勒斯坦 平民，避免巴勒斯坦平民流離失所，呼籲盡快釋放所有被扣押的平民和人質。

三、確保人道主義救援。有關各方要根據安理會決議要求，避免剝奪加薩 地區平民生存不可或缺的物資和服務，在加薩建立人道主義救援通道並提供快速、安全、無障礙、可持續的人道主義准入，防止出現更嚴重的人道主義災難。

四、加大外交斡旋。安理會要發揮「聯合國憲章」賦予的斡旋調解作用，要求當事方保持克制，防止衝突擴大，維護中東地區和平穩定。

五、尋求政治解決。根據安理會相關決議和有關國際共識，解決巴勒斯坦問題的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。