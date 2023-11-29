憂「外部風險」 習近平：參與國際規則制定

中共中央總書記習近平27日主持政治局集體學習時強調，要主動參與國際規則制定，推進國際關係法治化。（新華社）

中共 中央政治局11月27日舉行第十次集體學習。中共總書記習近平 主持，就加強涉外法制建設學習，習近平強調，法治是最好的營商環境，要完善公開透明的涉外法律體系，加強知識產權保護，維護外資企業合法權益，為中國式現代化行穩致遠營造有利法治條件和外部環境；要堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，主動參與國際規則制定，推進國際關係法治化。

新華社報導，習近平表示，加強涉外法治建設既是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的長遠所需，也是推進高水準對外開放、應對外部風險挑戰的當務之急。

會上邀請武漢大學特聘教授黃惠康進行講解，提出工作建議，中央政治局成員聽取並進行討論。

習近平表示，涉外法治事關全面依法治國，事關對外開放和外交工作大局，推進涉外法治工作，根本目的是用法治方式更好維護國家和人民利益，促進國際法治進步，推動構建人類命運共同體，必須堅定不移走中國特色社會主義法治道路。

習近平指出，要建設協同高效的涉外法治實施體系，提升涉外執法司法效能，推進涉外司法審判體制機制改革，提高涉外司法公信力。要積極發展涉外法律服務，培育一批國際一流的仲裁機構、律師事務所。要深化執法司法國際合作，加強領事保護與協助，建強保護我（中）國海外利益的法治安全鏈。要強化合規意識，引導我國公民、企業在「走出去」過程中自覺遵守當地法律法規和風俗習慣，運用法治和規則維護自身合法權益。

習近平強調，要堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，主動參與國際規則制定，推進國際關係法治化。法治是最好的營商環境，要完善公開透明的涉外法律體系，加強知識產權保護，維護外資企業合法權益，用好國內國際兩類規則，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

要主動對接、積極吸納高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，提升貿易和投資 自由化便利化水準，建設更高水準開放型經濟新體制。要對標國際先進水準，把自由貿易試驗區等高水準對外開放的有效舉措和成熟經驗及時上升為法律，打造開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強的對外開放新高地。要全面提升依法維護開放安全能力。完善外國人在華生活便利服務措施和相關法律法規。

習近平強調，要加強專業人才培養和隊伍建設。堅持立德樹人、德法兼修，加強學科建設，辦好法學教育，完善以實踐為導向的培養機制，早日培養出一批政治立場堅定、專業素質過硬、通曉國際規則、精通涉外法律實務的涉外法治人才。

健全人才引進、選拔、使用、管理機制，做好高端涉外法治人才培養儲備；加強涉外幹部隊伍法治能力建設，打造高素質專業化涉外法治工作隊伍，各級領導幹部要帶頭尊法、學法、守法、用法，切實提升涉外法治思維和依法辦事能力。

根據路透統計，中國律師事務所目前已在35個國家和地區設立了180個海外辦事處。自2018年以來，這一規模增長了近50%，並專注為跨國經貿服務。