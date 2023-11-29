鏈博會開幕 李強籲外商反脫鉤斷鏈

李強出席首屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式並發表演講，圖為開幕式前，李強到鏈博會展館巡館並與有關企業負責人互動交流。（新華社）

在中美貿易戰、科技戰背景下，為鞏固供應鏈 安全，中國昨起在北京 舉辦首屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會），國務院總理李強在開幕式上向外商喊話並提出四點倡議，稱中方願與各國建立更緊密的供應鏈聯繫，反對任何形式的「脫鉤斷鏈」，並將為各國企業赴中投資 興業，提供更多便利和保障。不過，美媒引述分析指出，舉辦該會象徵意義恐大於實質。

首屆「鏈博會」由國務院主管的中國國際貿易促進委員會主辦，被認為是中國官方為增加外國投資而採取的最新舉措。然而，中國的外商投資已降至歷史低點，過去一年來，美國和歐盟呼籲降低供應鏈風險，減少某些產業對中國的過度依賴，同時切斷先進半導體的供應。

路透報導也指，最近的地緣政治緊張局勢，從俄羅斯在烏克蘭的戰爭到對於北京未來可能入侵台灣的擔憂，導致愈來愈多外國企業選擇不擴大在中國的供應鏈，取而代之的是採取「中國＋1」政策，直接投資於與美國有更好關係的國家，如印度、墨西哥及越南。

央視報導，首屆鏈博會共有515家中外企業和機構參展，其中，國際參展商占比約26%。期間，中國貿促會和與會工商界代表共同發布「全球產業鏈供應鏈互聯互通北京倡議」，推進各國產業鏈供應鏈合作。

李強昨就深化產業鏈供應鏈國際合作提出四點倡議，包括共同構築安全穩定的產業鏈供應鏈；共同構築暢通高效率的產業鏈供應鏈；共同構築開放包容的產業鏈供應鏈，以及共同構築互利共贏的產業鏈供應鏈。

他並稱要加強重點產業鏈在全球的資源協調，不隨意干涉市場行為；進一步加強全球互聯互通，讓要素更加便利循環、有效配置。旗幟鮮明反對保護主義和各種形式「脫鉤斷鏈」。

在合作方面，李強提到，要加強在智慧製造、數位經濟等領域創新合作；努力促進產業鏈供應鏈綠色低碳轉型，中方將積極參與綠色發展領域國際合作。推動建構各國廣泛參與、優勢互補、共享紅利的全球產業鏈供應鏈體系。

美國之音報導，多名分析家認為，中國在國內經濟疲軟之際大張旗鼓舉辦展會，是要宣揚其紅色供應鏈的完整性，吸引外資回流，但在中國政治環境持續緊縮的情況下恐難如願，形式意義將高於實質意義。