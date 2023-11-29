無需授權…中自研CPU發布 宣稱效能直追英特爾第10代

龍芯發表3A6000國產桌上型處理器，效能「比肩」酷睿10代四核心CPU。(取材自至頂網)

中企龍芯中科28日在北京 發布新一代國產中央處理器（CPU）「龍芯3A6000」，強調該產品無需依賴任何國外授權技術，是中國自主研發、中科可控的新一代通用處理器，且性能逐步達到國際主流產品水平。

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龍芯中科公司是由中國中科院及北京市政府出資成立的國有企業，主要產品是CPU、衛星晶片 及印表機晶片，主要供貨給政府、軍方及銀行業者，例如北斗衛星就大量採用該公司晶片，龍芯中科2022年6月在中國A股科創板上市，取得了大量資金用於打造國產晶片。

綜合央視新聞、人民日報報導，龍芯3A6000處理器採用龍芯自主指令系統龍架構（LoongArch），為龍芯第四代微架構的首款產品，基於12奈米製程工藝，主頻達到2.5G Hz，集成四個最新研發的高性能LA664處理器核，支持同時多線程技術，全晶片共八個邏輯核。

據綜合相關測試結果，龍芯3A6000處理器總體性能與英特爾（Intel）2020年上市的第10代酷睿四核處理器相當。

也就是說，龍芯與國外類似產品的技術差距已縮短為三年，至於12奈米的製程來看，目前中國晶圓代工業者只有中芯國際有能力生產12奈米晶片。

據了解，CPU是計算機的核心組成部分，就像「大腦」一樣指揮各個組件運行。 龍芯3A6000主要作為桌上型電腦處理器，為中國自主設計的指令系統和架構，可運行多種類的跨平台應用，滿足各類大型複雜桌面應用場景。

龍芯中科董事長胡偉武表示，中國訊息產業的根本出路在於構建獨立於X86和ARM體系之外的第三套生態體系，本次發布的桌上型電腦處理器龍芯3A6000、在研伺服器CPU龍芯3C6000和行動桌面終端處理器2K3000構成的龍芯「三劍客」已具有一定開放市場競爭力。