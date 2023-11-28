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中央政治局會議 聚焦長江經濟帶、外事工作

中國新聞組／北京28日電

中共中央政治局昨日召開會議，審議「關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的意見」、「中國共產黨領導外事工作條例」。中共中央總書記習近平主持會議。官媒稱，會議還研究了其他事項。依照慣例，「其他事項」通常包括省部級人事變動和重要會議會期等。但報導未提及外界關注的20屆三中全會何時召開。有港媒報導，三中全會遲遲未開，或涉重大改革舉措和人事。

新華社報導，會議指出，長江經濟帶發展戰略是以習近平為核心的黨中央作出的重大戰略決策。戰略實施以來，思想認識、生態環境、發展方式、區域融合、改革開放等方面發生重大變化，發展質量穩步提升，發展態勢日趨向好。

會議強調，推動長江經濟帶高質量發展，根本上依賴於長江流域高質量的生態環境。要堅持中央統籌、省負總責、市縣抓落實的工作機制，加強統籌協調和督促檢查，加大政策支持力度，在重點領域推動一批重大改革。沿江省市各級黨委和政府要切實履行主體責任，強化工作落實，步步為營、紮實推進、久久為功，推動長江經濟帶高質量發展不斷取得新進展。

官媒報導稱，會議還研究了其他事項，但沒有提到有關20屆三中全會召開的消息。香港01報導，依據過去中全會的時程安排，除了二中全會是在全會「兩會」換屆前召開外，其他中全會大都在每年秋季的9至11月召開。現在已經是11月底，若20屆三中全會仍計畫今年召開，12月可能性較大，其中一個議題有可能是人事。

習近平 中共 兩會

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