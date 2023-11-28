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美智庫：習近平家族跨足電動車業 中歐補貼爭議難解

中國新聞組／北京28日電

在歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）下個月前往北京，與中國領導人舉行中歐峰會的前夕，美國一家智庫指出，中國國家主席習近平家族跨足電動車產業，將讓中歐電動車補貼爭議更難解。

此前媒體報導，范德賴恩宣布對中國外銷的電動車展開反補貼調查後，讓歐洲業界跳腳。業內專家稱根本之道應是強化歐洲車商競爭力，而非招來中方報復引發貿易戰。

美國之音報導，總部位於華盛頓的美國智庫「歐洲政策分析中心」（The Center for European Policy Analysis，CEPA）27日發文表示，在范德賴恩最近對中歐貿易關係表達強烈不滿之後，外界對中歐峰會可能取得成果的期待已降至最低。

歐洲政策分析中心提到，范德賴恩一行人到北京後，最好先向習近平談及此事，因為習近平的家族就在參與擴展中國的電動車產業，並且從政府補貼以及建造新的電動車廠中獲利。

據報導，該分析說，其中的關鍵人物是在溫布頓長大的英國人福大牛（Daniel Foa），因為他娶了習近平妹妹齊安安的女兒吳雅凝。福大牛去年夏天突然出現在外界視野之中，是因為一家處境艱難的美國初創電動車廠菲斯克（Fisker）宣布要在上海建立一個經銷中心，並且任命福大牛為中國董事會的成員。

據悉，福大牛2005年移居中國，參與了一系列清潔能源的合資項目，然後又娶了習近平的外甥女吳雅凝為妻。

「就是這樣一個過去在北京的外國人光顧的昏暗酒吧中閒逛的人，現在則在天安門廣場旁的人民大會堂中與公司CEO和世界領導人談笑風生，」分析引述大西洋雜誌對福大牛的介紹說。

菲斯克公司表示，其營運管理團隊今年在上海與中方官員和商界領袖會晤，討論汽車供應鏈、後勤、倉庫以及未來生產的問題。分析說，此類的項目通常需要政府的許可證、補貼以及優惠的稅務待遇。

菲斯克董事長兼執行長亨里克·菲斯克（Henrik Fisker）表示，「我認為我們在中國最快明年就投產，每年的潛在產能為75,000輛菲斯克海洋車。」菲斯克海洋車是全電動的多功能運動型車（SUV）。

分析說，習近平本人曾表示要對歐盟針對中國電動車的反補貼調查進行反擊。

電動車 習近平 北京

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