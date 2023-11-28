涉洩習家屬個資入獄 牛騰宇疑遭酷刑 家屬指有精神障礙

被控涉及中國國家主席習近平 家屬資料外洩而重判14年徒刑的牛騰宇，目前在廣東肇慶市四會監獄 服刑，疑似有精神障礙。美國之音報導，家屬相信，近期牛騰宇在獄中曾遭受酷刑，導致身心受創，促請當局盡快讓他保外就醫。

牛騰宇的母親可可24日在河南焦作警局透過網路與兒子會面，她與兒子在上月底曾會面，當時牛騰宇身體和精神狀況正常；然而時隔一個月，「他（牛騰宇）不認識我了，目光呆滯，大喊大叫，說話顛三倒四，沒有邏輯了。我一下子就崩潰了。」

報導指出，牛騰宇據稱曾多次遭受酷刑。據了解，牛騰宇服刑之前曾經歷不同的刑罰，包括被打火機燒身、注射生理食鹽水、吊打、坐老虎凳等。兒子在影片會見的表現，使可可極度不安。

牛家一名親戚27日應可可要求，在獄警嚴密監控下，與牛騰宇面對面交流約半小時。可可說：「他（親戚）在四會監獄傳出消息說，牛騰宇精神失常，不認識他是誰，表達不太清楚。他表達的意思就是，宿舍有人在監室飲水機下毒。他就只會說『下毒，下毒』。」

據報導，數年前，廣東當局偵查「惡俗維基案」時查抄了牛騰宇數張銀行卡，上個月可可取回這些銀行卡後，發現存款不翼而飛；其後可可為了與牛騰宇核對存款金額，申請與他影片會見，卻遭獄方拖延，可可估計，獄方在這段期間趁機向牛騰宇下手。

可可說：「我懷疑在此期間他們是否威脅恐嚇，不讓孩子說銀行卡餘額。當時我想，牛騰宇抗壓能力特別強，也不至於怎麼著，可是11月24日和他核對銀行卡，他不認識我了。」

報導說，今年年初，牛騰宇被轉移監區。由於監室沒有空調，惡劣的環境導致他先前遭受酷刑的後遺症，包括嚴重受傷的右手、中耳炎等相繼復發。

上月可可前往廣東維權。當時廣東省高院 領導承諾監督茂名市中院糾正「惡俗維基案」，並在今年年底前啟動再審。

可可說：「另一原因就是我10月去過廣東茂名中院還有高院，他們都承諾，元月之前給我一個結果，可能他們又使了壞，因為馬上要出結果了，就對他（牛騰宇）迫害。」

美國之音多次撥打廣東四會監獄監獄長和監獄獄政科的手機，卻無人接聽。

2019年5月，海外網站「支那維基」與「紅岸基金會」先後發布習近平姐夫鄧家貴與女兒習明澤個人資料。其後，廣東茂名公安拘捕轉寄連結的「惡俗維基」網站24名成員，更疑似以暴力逼供，最終全都被判罪成。案發時僅20歲的牛騰宇，被裁定侵害公民資訊及非法經營罪罪成，判刑14年，兩年前二審維持原判。