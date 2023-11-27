中國遊客入境大馬下月起免簽 搜索量暴增

馬來西亞從12月1日開始，對來自中國等國遊客實施30天免簽證入境措施。圖為馬來西亞吉隆坡觀光遊客。(歐新社)

央視新聞消息，據當地媒體報導，馬來西亞總理安瓦爾26日表示，該國將從12月1日開始，對來自中國等國遊客實施30天免簽證入境措施。

剛剛，據去哪兒APP數據，馬來西亞免簽30天消息公布後，馬來西亞的搜索指數環比上周增長超2倍。北京 、上海、廣州、深圳、成都、重慶、長沙、廈門等多個城市均有直飛吉隆坡的機票在售。12月北京直飛吉隆坡機票750元，12月30日（元旦假期）杭州直飛吉隆坡1038元。

北京日報報導，同程旅行平台馬來西亞旅遊熱度同樣迅速上漲，截至26日晚，馬來西亞旅遊搜尋熱度季增173%，當地飯店搜尋熱度較上季上漲112%，中國飛往馬來西亞首都吉隆坡的機票搜尋熱度比上漲98%。最關注馬來西亞旅遊資訊的遊客來自於廣東、江蘇、上海、浙江、山東。

此前兩日，據領事直通車官微消息，為進一步促進中外人員往來，服務高質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、義大利 、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光 、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。