運20要出口了？杜拜航展亮相引關注

「運20」運輸機以外貿型號「運20BE」在杜拜航展首次展出。（取材自微博）

2023杜拜航展近期盛大舉行，其中一則關於中國運輸機的消息，引發各地軍事專家高度關注。媒體指出，該款運輸機外型與中國國產軍用運輸機「運20」一模一樣，但型號改為「運20BE」。專家認為，這顯示該運輸機將開始邁向國際市場，成為中國航空裝備出口的全新代表。

綜合媒體報導，「運20」運輸機（Y-20），代號為「鯤鵬」，是目前中國自行研發製造最大型的軍用飛機，亦為重型遠程戰略軍用運輸機，由西安飛機工業集團負責包括總裝在內的大部分製造業務。而「運20」運輸機於最早2013年1月首飛，隨後於2016年開始在空軍服役。

消息指出，本次杜拜航展「運20BE」運輸機並非現役型號，而是換裝了「渦扇-20」發動機的「運20BE」運輸機，由於其發動機直徑較大，被軍事迷稱為「大酒桶」。「運20BE」運輸機的「B」，代表該機使用了中國自產的渦扇-20／WS-20發動機，「E」則表示該機維出口型。亦即，「運20BE」代表這是「運20」採中國國產渦扇-20發動機的外銷版。