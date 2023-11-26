警惕中國？菲澳首度南海聯巡

菲律賓和澳洲25日起首度在南海執行為期3天的海上和空中聯合巡邏任務，圖上方舷號156是澳洲派出的遠程巡防艦HMAS Toowoomba。(取材自X平台)

路透25日報導，菲律賓總統馬可仕宣布，該國和澳洲 當天展開為期三天的首次南海聯合海空巡邏。馬可仕說，兩國這次和未來可能的聯合巡邏，彰顯菲澳戰略和防務夥伴關係深化。菲國23日才結束在台灣近海展開的美菲海空聯演，引發北京批評破壞區域和平。

澳洲國防部 長馬勒斯聲明，澳菲堅定維護落實區域和平、安定和繁榮的承諾，區域各國應該尊重彼此主權，遵守各方同意的規則和規範，這次聯合巡邏印證此一承諾。澳菲今年初就對此商討，以強調致力維護基於規則的秩序。

菲律賓國防部發言人安多隆說，這次巡邏在西菲律賓海進行，即菲律賓在南海的專屬經濟區。菲軍派兩艘軍艦和五架偵察機，澳軍則出動護衛艦土烏巴號和P八－A海上偵察機。

拜習舊金山峰會15日達成恢復美中軍事溝通機制後，中共解放軍 南部戰區通報，美國導向飛彈驅逐艦哈伯號25日未經中國政府批准，非法闖入中國西沙「領海」，批評美方此舉是大搞「航行霸權」。

這是拜習舊金山峰會後，首次有美艦駛入南海主權爭議海域，應是執行「自由航行行動」（FONOP）。不過至截稿，美國軍方未發布說明這項行動。

解放軍南部戰區微信公眾號25日晚間發布，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，南部戰區組織海空兵力，依法依規「跟蹤監視、警告驅離」。美嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞「航行霸權」、製造「南海軍事化」的又一鐵證，充分說明美是不折不扣的「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」。

美菲聯演甫結束 解放軍抗議

美菲21日也舉行三天聯合巡邏和戰術演習，從台灣東南方的巴丹群島附近展開，最後到南海。23日菲軍飛彈巡防艦黎薩號、近海巡邏艦皮勒號與美軍濱海戰鬥艦吉佛茲號在南海執行跨甲板行動、值更官操作及通訊等戰術演習。

22日菲律賓海軍浦項級巡邏艦克拉多葉號則與吉佛茲號在南海進行通行演習，兩船在馬尼拉西南方、面向南海的盧邦島以西會合，完成現實情境通訊能力測試演練。

美國之音24日報導，美菲聯演時，解放軍飛彈護衛艦運城號尾隨監視，解放軍南部戰區發言人田軍里指責菲國偕外國巡航試圖攪局滋事。菲律賓國安顧問安約反駁，菲國有權與美軍在南海聯巡。