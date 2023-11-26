會法外長 王毅：中歐攜手避新冷戰 盼法提供中企更公平經商環境

法國外交部長柯隆納（左）與中國外長王毅（右）在北京會談。（路透）

中國總理李強 與中國外長王毅 24日分別會見到訪北京的法國外長柯隆納，王毅與柯隆納主持雙方合作機制會議，焦中法教育 、科技、文化和旅遊等合作機制，並共同宣布啟動「中法碳中和中心」。就中歐關係，王毅強調只要中歐攜手，陣營對抗就不會出現，世界分裂就不會發生，「新冷戰」就打不起來。

據中國外交部消息，李強向柯隆納指出，中國願同法方堅持互尊互信，互利共贏，照顧彼此核心利益和重大關切，「希望法方積極推動歐方堅持自由貿易精神」。

王毅在與柯隆納會談時表示，「歷經60年風雨的中法兩國將繼續以成熟穩健的雙邊關係為動盪不安的世界提供更多的穩定性」。中國官方通稿亦表示柯隆納提到，雙方關係特殊且重要，「法方堅定奉行一個中國政策」。

兩人主持「中法高級別人文交流機制第六次會議」時，共同見證簽署教育科研、文化旅遊、衛生健康等合作文件，並出席中法碳中和中心啟動儀式。這個中心是今年4月雙方元首決定建立，王毅表示這是在聯合國氣候變化杜拜大會即將召開之際正式啟動，「發出中法加強綠色科技合作、攜手應對氣候變化的有力信號」。

此外，在共同會見記者時，王毅提到雙方將繼續用好戰略、經濟財金、人文三大對話機制，並創設交流對話新管道，深化在民用核能、航空航太等傳統優勢領域合作，挖掘教育科研、能源轉型、可持續發展等新興領域合作潛力。他並指，中國願同法方一道，把「從法國農場到中國餐桌」機制打造成雙方合作「金字招牌」。雙方也同意共同維護「巴黎協定」制度框架。

王毅希望法方提供中國企業更公平、公正、非歧視的營商環境。雙方要加大多邊領域相互支持，打造更多的合作亮點。

就中歐關係，王毅強調最需要去掉的風險是泛政治化帶來的不確定性，最需要降低的依賴是動輒回到保護主義的窠臼。

王毅還表示，中方始終視歐洲為多極化世界中的重要一極，支持歐盟戰略自主，支持歐洲發展壯大，支持歐洲一體化進程。中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利害衝突，雙方是夥伴不是對手，合作遠大於分歧。雙方完全可以透過溝通對話增進互信，透過友好協商妥處分歧。