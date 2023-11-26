中官媒：南海不是某些大國的「遊獵園」

11月21日起，菲律賓和美國軍隊在南海啟動為期三天的聯合巡邏，這是自2016年後美菲聯合巡邏的首次重啟。中國新聞網漫畫評論呼籲，菲律賓勿把南海當「狩獵場」，並直指「南海不是某些大國的『遊獵園』」。

評論指出，南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，是地區國家共同的家園。域內國家應該堅持相互信任、團結合作，把妥善處理分歧的主動權掌握在自己手裡。如果菲律賓一意孤行，要把南海搞成域外勢力的「狩獵場」，最終損害的必定是菲律賓自己的利益。

評論也批判，美國是域外勢力，卻出於一己私利，千方百計在南海挑動是非，派艦機耀武揚威。美國插手南海屬於名不正、言不順，國際民意不可違，其攪渾南海的圖謀，注定徒勞。評論更指出，南海不是某些大國搬弄是非、挑撥離間的「遊獵園」。

另外樞密院十號也評論，美菲這次聯合巡航從菲律賓最北部的島嶼、距離台灣約100公里的雅米島附近開始向西航行，進入南海。菲律賓此作法是希望借機向其他國家炫耀得到美國支持，並要給予外界形成一種印象：其未來在南海進一步侵權行動是有靠山的。