中日外長會談 確認「戰略互惠」

中共中央政治局委員、外交部長王毅（右）25日在南韓釜山出席中日韓外長會期間會見日本外相上川陽子（左）。（ 新華社）

中共 中央政治局委員兼中國外長王毅 預定26日出席在南韓釜山舉行的中日韓外長會議，將與日本 外務大臣上川陽子、南韓外長朴振舉行雙邊及三方會談。已抵釜山的王毅和上川25日下午先行晤談，兩人同意推動中日「戰略互惠關係」；上川又再重申台海和平穩定的重要性，以及希望盡快舉行「日中安保對話」。

綜合讀賣新聞等日媒和路透同日報導，「王上會」歷時約100分鐘，這是9月甫就任的上川首度與中國外長會談。她強烈要求北京立即取消自8月24日起對日本水產品輸中祭出的禁令，並要求盡快釋放在中國被拘禁的日本人，以及立刻撤除中方在日本專屬經濟區（EEZ）設置的浮標，另表達對中方屢屢「侵入」釣魚台列嶼（尖閣諸島）領導、中俄頻頻聯手從事軍事活動的擔憂。

王上會亦確認為建構具建設性及穩定的中日關係，將在所有層級密切溝通，同時研擬互邀對方訪問。上川強調，應該發展日中關係，盼兩國緊密合作。至於前述的安保對話，則由兩國外交和國防主管機關高官出席。

韓中、韓日外長26日上午將分別會談，之後三位外長共進午餐，餐後舉行三方會議。雖三方曾考慮舉行聯合記者會，但後因中方行程變動而取消。

中共官媒環球時報社評提到，中日韓外長會議最令人期待的，無疑是能否為三方合作及恢復領袖會議奠定基礎。美國已成「飄在三國關係上空的那片烏雲」，如何處理美國的指揮，是否真正拒絕選邊站、不參與陣營對抗，將是日韓無法迴避的問題；不認為日韓願意成為美國對付中國的工具，相信日韓真誠希望恢復三國合作機制。

日核污水排海 中促國際監測

另外，中國常駐國際原子能機構代表李松大使24日在國際原子能機構（IAEA）11月理事會發言，重申中方堅決反對日本福島核污水排海，敦促日方全面配合接受嚴格國際監督。 新華社報導，李松表示，福島核污水排海絕不是日本一家的私事，是重大核安全問題，事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益。中方堅決反對日方排海行徑，敦促日方停止排海。

李松又表示，中方要求國際原子能機構秘書處秉持客觀、公正、科學態度，加強與成員國的溝通，不斷加強對日國際監測安排。機構成員國、理事會應在對日國際監測安排完善過程中發揮作用，並對日方排海問題和國際監測安排定期審議。