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美艦再度駛入西沙領海 解放軍南部戰區：警告驅離

記者廖士鋒／即時報導
解放軍25日再度批評美國軍艦進入西沙領海，並指出已警告驅離。圖為解放軍南部戰區2022年11月29日公布跟監美軍的照片。（取材自「南部戰區」微信公眾號）
解放軍25日再度批評美國軍艦進入西沙領海，並指出已警告驅離。圖為解放軍南部戰區2022年11月29日公布跟監美軍的照片。（取材自「南部戰區」微信公眾號）

美國軍艦25日再度進入西沙群島領海範圍，解放軍南部戰區對此表示依法警告驅離，並批評美國嚴重侵犯主權，是其製造「南海軍事化」的又一鐵證，強調戰區「時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。

根據解放軍南部戰區微信公眾號消息，其發言人田軍里表示，11月25日，美國「霍珀」號導彈驅逐艦（USS Hopper）未經大陸政府批准，非法闖入西沙領海。解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。

田軍里強調，「美嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞『航行霸權』、製造『南海軍事化』的又一鐵證，充分說明美是不折不扣的『南海安全風險製造者』，是南海和平穩定的『最大破壞者』」。

他還指出，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。

公開資料顯示，近期美軍與解放軍在西沙群島已多次傳出緊張狀態。10月26日中國國防部公布影片，指出8月19日美軍強生號驅逐艦（USS Ralph Johnson）「抵近滋擾位於南海海域正常訓練的中國海軍海上艦艇編隊，期間美艦多次採取大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作，並危險接近中國海軍艦艇」。

官方強調，美方艦艇與解放軍艦艇最近距離僅670公尺，美方行徑違反《國際海上避碰規則》、《海上意外相遇規則》、《中美海空相遇安全行為準則》。影片並揭露解放軍黃山艦、桂林艦所拍攝的美軍艦艇突加速穿越共艦艦艏影像，以及解放軍廣播警告美軍「嚴重影響安全」。

2022年解放軍南部戰區至少曾三度公開驅離美國軍艦的消息。包含1月20日、7月13日、11月29日，解放軍都曾通告美軍飛彈驅逐艦「非法闖入中國西沙領海」或者南沙島礁「鄰近海域」，遭其警告並驅離。

解放軍 驅離 微信

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