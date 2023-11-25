與官方數據分歧 非官方3數據顯示中就業仍嚴峻

彭博報導指，從非官方數據觀察，中國就業市場嚴重疲軟，甚至比官方數據所呈的更糟糕。（中新社）

中國國家統計局此前發布，今年10月城鎮調查失業率為5%；16至24歲青年失業率則在今年6月飆升至21.3%後，官方隨後以「調查統計需進一步健全優化」為由，暫停發布該項數據。彭博稱，從非官方數據觀察，中國就業 市場嚴重疲軟，甚至比官方數據所呈現的更糟糕。

香港 明報引用彭博報導，報導提出三項非官方數據。其中一項是總部位於巴黎的QuantCube Technology根據網上招聘信息編制的就業指標，顯示自7月以來，該指數仍比去年同期水平低逾40%。

該機構行政總裁解讀稱，數據表明「中國的就業市場目前嚴重疲軟，且沒有顯示出近期復甦的跡象」。

另一數據，經濟研究機構「龍洲經訊」基於官方發布的採購經理人指數（PMI）編制的另一項就業市場指標在整個第三季度都為負值，並在10月進一步惡化。

該機構消費者分析師指出，相比以前失業率處於類似低位時，當前的核心消費者物價指數（CPI）仍然非常低迷，這強化了就業形勢比失業率所顯示水平還糟的結論。他認為，中國民眾當前對經濟和就業前景仍然非常沒把握。

第三個數據是上海財經大學發布的一項上海居民調 查，該調查的就業狀況指數今年首次出現收縮，而勞動力市場的疲軟也拖累了第三季度消費者信心。

官方失業率僅涵蓋城鎮地區，可能遺漏了農民工的就業狀況，這項缺陷被認為限制了其反映整體勞動力市場狀況的能力。

恒生銀行中國首席經濟學家王丹表示，「官方的城鎮失業率不再反映就業市場的困難」。她並指出，就業不充分已成為中國面臨的一個切實問題，也是一個新問題，例如有些人只能去從事兼職，有些農民工離開城市返回農村地區找工作。

報導指出，官方數據與非官方的另類數據出現分歧，折射出經濟學家對統計局公布的失業率未能反映整體情況的擔憂。這些數據還表明消費者信心的疲軟根深蒂固。