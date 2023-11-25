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路透：輝達中國版AI晶片 延後明年Q1推出

編譯陳律安／綜合報導
輝達據悉延後推出針對中國市場的新款AI晶片。 （路透）
輝達據悉延後推出針對中國市場的新款AI晶片。 （路透）

路透報導，兩位熟悉內情的消息人士表示，輝達（Nvidia）已告知中國客戶，為遵守美國出口規定而特別為當地設計的新款人工智慧（AI）晶片，將延後到明年第1季推出。

知情人士說，延後推出的晶片是H20，是輝達為遵守美國新的出口限制、所開發的三款針對中國市場的晶片中，功能最強大的一款，延後推出可能打亂輝達在中國保持市占率、以對抗華為等當地競爭對手的行動。

晶片產業研究業者SemiAnalysis本月報導，輝達原本預計最早於11月16日推出這些新產品。不過，消息人士說，H20的發布現已被推遲到明年第1季，其中一位消息人士說，可能在明年2月或3月發表。

兩位消息人士都不願具名，因為這些訊息尚未公開。輝達不予置評。

消息人士說，H20推遲的原因是伺服器製造商在整合該晶片時遇到了問題。

除H20外，輝達還計劃推出另外兩款符合美國出口新規的晶片，分別是L20和L2。消息人士說，L20不會推遲，將按照原計畫推出。但他們無法透露L2的情況。

美國的出口限制為華為等競爭對手贏得訂單創造了機會。

路透引述消息人士報導，中國網路巨頭百度今年向華為訂購了數量可觀的AI晶片。一位知情人士說，百度在美國宣布限制措施之前就下了訂單，為將來無法再從輝達採購晶片做準備。

晶片 輝達 華為

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