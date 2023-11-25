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向遊客招手 法德義6國12月起可免簽入境中國

記者陳宥菘／綜合報導
中宣布對法德義等6國家免簽一年，圖為邊檢民警為入境旅客辦理通關手續。(中新社)
中宣布對法德義等6國家免簽一年，圖為邊檢民警為入境旅客辦理通關手續。(中新社)

疫情後，海外遊客、商務人士赴中數量恢復遠不如預期，中國外交部24日宣布，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家試行單方面免簽政策一年，可在中國停留最多15天，無需簽證。法、德對此表示歡迎，認為有助於促進旅遊和經濟發展。

外交部發言人毛寧24日於例行記者會上宣布，為便利中外人員往來服務高質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國等上述六個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。時間自今年12月1日至明年11月30日，上述國家持普通護照人員赴中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

中國疫後已恢復新加坡、汶萊兩國的免簽證措施。外電分析，這項新政是為了提振疫後的旅遊業。具有半官方背景的中國旅遊協會智慧旅遊分會會長肖潛輝，在今年5月一場演講中表示，來自歐洲、美國、日本和南韓的遊客數量都在大幅下降。

華爾街日報先前報導曾指出，海外遊客、商務人士少的原因，與飛往中國的國際航線尚未恢復到疫情前水平有關。但報導中也有專家直言，另一個原因就是中國與西方關係的持續惡化，加上某些在華的外資公司遭公安部門搜查，或傳出外國人士遭限制出境，這讓海外人士對赴中旅行更加謹慎。

此外，赴中旅遊的人數減少，也連帶衝擊經濟復甦動能。國務院9月曾印發「關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高品質發展」30條措施，內容便明確提到「要優化簽證和通關政策」，有序恢復各類免簽政策，積極研究增加免簽國家數量。

中國也推出「區域性入境免簽」措施，例如港澳外國團客入境廣東可享6天免簽；上海郵輪團赴沿海省分及北京，可享15天免簽；海南則對59國遊客入境實施30天免簽。

法廣網報導，德國駐華大使對中國免簽新政表示歡迎，稱中方的決定，將會為很多德國公民赴華，提供前所未有的便利，並希望中國儘快將措施擴展至所有歐盟成員國。

中國歐盟商會24日也表示，這是一個切實有效的措施，有利於增強企業信心。德國工商會也認為，臨時免簽是促進旅遊和經濟交流的重要信號。

另一方面，法國外交部也宣布，擁有碩士學位的中國人，無論其文憑在法國獲得還是在中國獲得，都可能獲得法國頒發的為期五年的旅行簽證。 條件之一是在法國完成至少一個學期的學習。

中國外交部宣布，對法、德、義、荷、西、馬等六個國試行一年單方面免簽政策，可在中國...
中國外交部宣布，對法、德、義、荷、西、馬等六個國試行一年單方面免簽政策，可在中國停留最多十五天。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

簽證 德國 疫情

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