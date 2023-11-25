阿根廷新總統米雷伊：習近平賀電 幾分鐘內化解尷尬

新當選的阿根廷總統米雷伊曾稱將拒絕與中國合作。(Getty Images)

新當選的阿根廷總統米雷伊曾稱將拒絕與中國合作，中國國家主席習近平 仍致電期盼延續兩國友好。中國官媒解讀，米雷伊近日在社群平台連發了兩則推文，一則感謝習近平致電，二稱「幾分鐘內，與中國的尷尬就得到了解決」。兩則推文是米雷伊釋放「誰說我與中國關係不好了？」的強烈訊號，意味著「中阿必定還會合作」，中國就「騎驢子看唱本──走瞧吧」。

米雷伊8月接受彭博資訊採訪時曾稱，中國「不自由」，中國是「刺客」（Assassin），「你願意和刺客做交易嗎？」

新華社旗下微信 公眾號「牛彈琴」刊文分析指出，不少西方媒體因為米雷伊的言論開始唱衰阿根廷和中國關係，「米雷伊肯定也看到了這一切，開始表態了。」

米雷伊當選第二天，習近平就向米雷伊發出賀電，米雷伊接著先在X平台上發文：「感謝中國領導人賀電表達的良好祝愿，我向他致以最誠摯的祝福，祝福中國人民幸福安康。」米雷伊也特意分享了習近平賀電的西班牙語照片。

幾個小時後，米雷伊又轉發了一條，這次是別人對他上面這條推文的評價：「幾分鐘內，與中國和梵蒂岡的尷尬就得到了解決。阿根廷正在為全世界擁抱。」

牛彈琴解讀，兩則推文，是阿根廷新總統向中國釋放的強烈訊號，這代表三個意思：「一、感謝中國領導人的賀電，我也向中國表達祝福，誰說我與中國關係不好了？二、你看，尷尬問題很快得到了解決，如果以前言語有不當，那也是競選語言。三、更重要的，阿根廷正在為全世界擁抱，我們沒有被世界拋棄，中國也給我發賀電了。」

牛彈琴在文中指出，外界炒作中阿關係，其實，米雷伊更在意的，是中國會對他如何如何。畢竟，中國在當今世界格局中的分量，尤其是對阿根廷發展經濟的重要性，身為經濟學家的米雷伊，心裡一清二楚。阿根廷要大刀闊斧改革，不能沒有經濟夥伴。而中國是阿根廷農產品的第一大市場。中國領導人的賀電，情深意切，讓他也大舒了一口氣。