烏克蘭截獲通訊：俄中企業密謀建克里米亞海底隧道

連接俄羅斯本土和克里米亞的克赤大橋易受烏克蘭攻擊，外傳中俄企業密謀興建克赤海峽隧道。（路透檔案照片）

美媒報導，根據烏克蘭 安全部門截獲的通訊，俄羅斯 企業與中國國企的高管舉行祕密會談，計畫修建一條連接俄羅斯本土與克里米亞 的海底隧道，希望建立免遭烏克蘭攻擊的運輸路線。

華盛頓郵報報導，會談起因是俄方越來越擔心連接俄羅斯本土和克里米亞的克赤大橋安全性。這條橋梁一直是俄軍的重要後勤路線，但已經兩度遭烏克蘭襲擊成功，仍是一個脆弱的戰爭目標。此事也凸顯了俄羅斯決心維持對克里米亞半島的掌控，以及莫斯科日趨依賴北京作為全球的支助來源

據報導，美國官員與工程專家指出，在現有橋梁附近建設隧道將面臨巨大的障礙。如此大規模的工程可能耗資數十億美元，需要好幾年的時間才能完工，而且從來沒有在戰區嘗試過。

不過，專家表示，儘管計畫可行性有疑慮，俄羅斯仍有著明確理由要加以推行。卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，由於未能在戰爭取得決定性勝利，俄羅斯「面臨烏克蘭將在接下來多年試圖破壞克赤大橋的風險」。

華郵指出，這個計畫也將對中國造成政治與財務風險，理由是中方從沒正式承認俄羅斯兼併克里米亞，而中企可能會陷入美歐對俄經濟制裁。但烏國截獲的電郵顯示，中國一間最大的建築國企「中國鐵建」（CRCC）已經表現出參加的意願。

報導指出，烏克蘭官員向華郵提供了這些訊息，希望揭露該計畫與中國可能參與其中，真實性則經華郵單獨取得的其他資訊印證，包括公司註冊文件顯示，克里米亞最近成立了一間涉及電郵內點名人士的俄中財團，幹部之間最近幾周傳閱的電郵則提到了跟中方代表在克里米亞會面。

據報導，一封日期為10月4日的電郵指出，中國鐵建「準備好確保克里米亞地區任何複雜的鐵公路建設計畫工程」。

報導說，中國鐵建沒有回應置評請求。華郵記者聯繫了總部設在克里米亞塞凡堡的俄中財團，文件中列為財團總經理的俄羅斯商人卡利烏茲尼（Vladimir Kalyuzhny）將此事斥為「胡扯」，接著宣布自己不會向「敵方媒體」提供任何資訊，並突然掛斷電話。