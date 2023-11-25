我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

烏克蘭截獲通訊：俄中企業密謀建克里米亞海底隧道

編譯周辰陽／綜合報導
連接俄羅斯本土和克里米亞的克赤大橋易受烏克蘭攻擊，外傳中俄企業密謀興建克赤海峽隧道。（路透檔案照片）
連接俄羅斯本土和克里米亞的克赤大橋易受烏克蘭攻擊，外傳中俄企業密謀興建克赤海峽隧道。（路透檔案照片）

美媒報導，根據烏克蘭安全部門截獲的通訊，俄羅斯企業與中國國企的高管舉行祕密會談，計畫修建一條連接俄羅斯本土與克里米亞的海底隧道，希望建立免遭烏克蘭攻擊的運輸路線。

華盛頓郵報報導，會談起因是俄方越來越擔心連接俄羅斯本土和克里米亞的克赤大橋安全性。這條橋梁一直是俄軍的重要後勤路線，但已經兩度遭烏克蘭襲擊成功，仍是一個脆弱的戰爭目標。此事也凸顯了俄羅斯決心維持對克里米亞半島的掌控，以及莫斯科日趨依賴北京作為全球的支助來源

據報導，美國官員與工程專家指出，在現有橋梁附近建設隧道將面臨巨大的障礙。如此大規模的工程可能耗資數十億美元，需要好幾年的時間才能完工，而且從來沒有在戰區嘗試過。

不過，專家表示，儘管計畫可行性有疑慮，俄羅斯仍有著明確理由要加以推行。卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，由於未能在戰爭取得決定性勝利，俄羅斯「面臨烏克蘭將在接下來多年試圖破壞克赤大橋的風險」。

華郵指出，這個計畫也將對中國造成政治與財務風險，理由是中方從沒正式承認俄羅斯兼併克里米亞，而中企可能會陷入美歐對俄經濟制裁。但烏國截獲的電郵顯示，中國一間最大的建築國企「中國鐵建」（CRCC）已經表現出參加的意願。

報導指出，烏克蘭官員向華郵提供了這些訊息，希望揭露該計畫與中國可能參與其中，真實性則經華郵單獨取得的其他資訊印證，包括公司註冊文件顯示，克里米亞最近成立了一間涉及電郵內點名人士的俄中財團，幹部之間最近幾周傳閱的電郵則提到了跟中方代表在克里米亞會面。

據報導，一封日期為10月4日的電郵指出，中國鐵建「準備好確保克里米亞地區任何複雜的鐵公路建設計畫工程」。

報導說，中國鐵建沒有回應置評請求。華郵記者聯繫了總部設在克里米亞塞凡堡的俄中財團，文件中列為財團總經理的俄羅斯商人卡利烏茲尼（Vladimir Kalyuzhny）將此事斥為「胡扯」，接著宣布自己不會向「敵方媒體」提供任何資訊，並突然掛斷電話。

中國鐵建。(取材自長江商報)
中國鐵建。(取材自長江商報)

俄羅斯 克里米亞 烏克蘭

上一則

美國海軍軍令部長：中國願重啟軍事熱線 令人振奮

下一則

向遊客招手 法德義6國12月起可免簽入境中國

延伸閱讀

普亭：西方不能壟斷人工智慧 俄羅斯會加強發展

普亭：西方不能壟斷人工智慧 俄羅斯會加強發展
克赤大橋兩度遭烏克蘭襲擊 傳俄中企業高管密會討論修建海底隧道

克赤大橋兩度遭烏克蘭襲擊 傳俄中企業高管密會討論修建海底隧道
19世紀俄文學珍本圖書館中遭竊 立陶宛總統籲嚴懲

19世紀俄文學珍本圖書館中遭竊 立陶宛總統籲嚴懲
聯國促遵「奧林匹克休戰」 俄政治批干預

聯國促遵「奧林匹克休戰」 俄政治批干預

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
習近平和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）兩位領導人在等待亞太經合組織（APEC）峰會入場時進行寒暄，討論兩國國家隊足球。（截取自泰國政府官方X）

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

2023-11-18 09:37

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨