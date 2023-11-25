美國海軍軍令部長：中國願重啟軍事熱線 令人振奮

美國海軍軍令部長弗蘭切蒂上將24日表示，美國海軍針對與中國軍方間溝通改善的前景，感到振奮。(美聯社)

美國海軍軍令部長弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)上將24日表示，在區域愈來愈緊張下，美國海軍針對與中國軍方間溝通改善的前景，感到振奮，但仍須更多努力鞏固未來的每一步。

綜合24日外電報導，弗蘭切蒂在南韓 釜山媒體簡報會說，保持美中兩軍溝通管道暢通至關重要，以免恐導致衝突的誤解和誤判。她還說：「我非常興奮並歡迎（此事的）宣布」：即中國同意重啟戰區司令部間的電話溝通，這也是美國官員一直希望的發展。」

弗蘭切蒂提到，「這些協議近期剛達成，我們知道還有地方要與中國軍方合作，為接下來的行動踩穩腳步」、「我們希望國際水域的所有（國家）海軍都恪守水面上下及海上適當軍事行為的規則和規範」。

另針對中國的軍事發展，尤其是其潛艦與水下監視軍事行動，弗蘭切蒂則對美國海軍的主宰力有信心，即使中方持續發展其在海軍領域及所有其他領域的能力，美國將持續和盟邦及夥伴密切運作，這是美方的戰略優勢，也正是中方沒有的。透過與盟邦夥伴的網絡，更緊密的整合、計畫及演習，美國將繼續嚇阻中國及全球其他潛在對手。

美國聯邦參議院11月2日甫通過弗蘭切蒂出任該職位的人事任命案。她不僅是首位出任美軍海軍軍令部長的女性，也是美國參謀首長聯席會議首位女性成員。南韓行是她就任後首度出訪。

美國總統拜登 與中國國家主席習近平本月在雙邊高峰會達成協議重啟兩軍溝通。北京 是在去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，凍結中美軍事交流。