中國對6國試行免簽 包含法、德、義、荷、西、馬

中國推出歐洲五國及馬來四亞等六國試辦免簽一年，獲德法等國歡迎。圖為外國觀光客在福州三坊七巷景區遊玩。（中新社）

中國外交部昨24日宣布，為進一步促進中外人員往來，服務高品質發展和高水準對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國 、義大利 、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。中國《環球時報》報導，這項消息立即引發相關國家關注。

中國外交部發言人毛寧昨24日在例行記者會上表示，2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光 、探親訪友及過境不超過15天，可免辦簽證入境。

對此，環時引述德國《法蘭克福匯報》報導，該報以「中歐峰會前的魅力攻勢」定義這一開放措施說，中國此前尚不存在對歐洲人的這種免簽待遇。這項措施旨在將遊客和商人帶到中國。

而《德國之聲》24日也報導，德國駐華大使帕特里夏．弗洛爾在社交平台X上對這一措施表示歡迎，稱「這一決定將使許多德國公民前往中國的旅行變得前所未有的便利」。

而根據法國《西部報》24日報導，正在中國訪問的法國外交部長科隆納也對此「好消息」表示歡迎。法國財經媒體「Zonebourse」評論稱，中國對包括法國在內的六國免簽，是疫情後刺激旅遊業的一攬子舉措中的一項。

報導稱近來，中國已採取措施恢復國際航班，本月早些時候，中國已將72/144小時過境免簽政策擴展到包括挪威在內的54個國家。往返中國的國際航班恢復速度雖然比不上國內航班，但近期明顯在加快，預計未來五個月每週會有16,680班航班，客運航班量將恢復到四年前的71%。