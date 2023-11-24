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日媒：美將助菲修復仁愛礁「坐灘」軍艦

中國新聞組／北京24日電
擱淺在南海仁愛礁的美軍報廢二戰登陸艦「馬德雷山號」成為中菲美三國間關係緊張升溫的焦點。(美聯社)
擱淺在南海仁愛礁的美軍報廢二戰登陸艦「馬德雷山號」成為中菲美三國間關係緊張升溫的焦點。(美聯社)

中國與菲律賓仁愛礁主權爭議未解，現傳出美國將對菲律賓修補擱淺軍艦「馬德雷山號」提供協助，包含物資運輸與安全保障，為南海局勢增添變數。與此同時，美菲近日在南海展開聯合海空巡邏，解放軍隨後宣布在南海進行軍事訓練反制。

中菲均聲稱對仁愛礁擁有主權，而馬德雷山號是兩國摩擦的主要根源。菲律賓軍方於1999年將二戰時期登陸艦馬德雷山號拖到仁愛礁，之後不斷以空投和海路方式進行物資補給，並對該艘軍艦持續進行加固。中方批評菲國非法「坐灘 」仁愛礁，要求菲方將船艦拖離。

由於馬德雷山號已擱淺24年，最終或在缺乏維護的情況下沉沒。日經亞洲報導援引菲律賓高級官員的說法指，菲國與美國已開始就該軍艦的結構進行非正式討論，作為起草具體維修計畫努力的一部分。

菲國官員稱，美國可以在維修工作進行期間提供幫助。但該官員也說，菲律賓還是希望盡量自己完成工作，因為擔憂美國的支持愈明顯，中國的反彈就愈強烈。

菲律賓與美國在南海合作持續深化。兩國自21日起在南海展開為期三天的聯合海空巡邏。菲國總統小馬可仕指這是一項「重大行動」，稱有助於為菲國人民創造一個更安全和穩定的環境。

不過，解放軍隨即於22、23日在南海部分海域進行軍事訓練。解放軍南部戰區發言人田軍里昨也回應，菲律賓拉攏域外勢力攪局滋事，破壞地區和平穩定，違反「南海各方行為宣言」精神。戰區部隊對此保持高度警惕，堅決捍衛「國家主權」。

解放軍

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