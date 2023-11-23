我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

中辦首屆鏈博會 英特爾、惠普、高通…美企參展超預期

記者廖士鋒、賴錦宏／綜合報導
中國貿促會22日在北京舉行首屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況新聞發布會。（取材自券商中國）
中國貿促會22日在北京舉行首屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況新聞發布會。（取材自券商中國）

面對美國的科技封鎖與經濟制裁，北京當局不斷強調反對「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」，如今更以具體行動力推「開放型世界經濟體」，宣布將於本月28日至12月2日舉辦首屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（簡稱「鏈博會」）。主辦單位表示，首屆鏈博會美國企業參展家數遠超預期，占所有境外參展商的20%。

中國國家主席習近平上周與美國總統拜登會談時提出，美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益。習近平除要求美國取消對中國的單邊制裁，隨後在APEC領導人非正式會議上也呼籲亞太各國，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

中國貿促會21日舉行記者會說明首屆鏈博會籌備情況。貿促會副會長張少剛稱，這是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，鏈博會設有「五大鏈條」和供應鏈服務展區，涵蓋智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數位科技鏈、健康生活鏈等，共有515家中外企業和機構參展，其中來自國外的參展商占比達26%。

張少剛表示，一周前，中國貿促會會長任鴻斌率領近80家中國企業代表赴舊金山參加APEC工商領導人峰會，深切感受到產業鏈供應鏈正在成為國際社會高度關注議題。

他指出，首屆鏈博會美國企業參展數量遠超預期，包括：英特爾、惠普、高通、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚、聯邦快遞、特斯拉、通用醫療、霍尼韋爾等跨國公司都將派高級代表參會。

張少剛表示，中國衷心地期望美國企業能夠深度參展、參會，在實現自身發展的同時積極推動中美關係，實現健康、穩定、長遠的發展。

另據日本貿易振興機構（JETRZO）今年8月與9月間對7600家企業的的問卷調查顯示，710家在中國有業務的日本企業中，有27.7%表示期待在未來12年內擴大在中國的業務，跌至不足三成的歷史新低；2022年則有33.4%的日企計畫拓展在華業務，2021年有40.9%。

據路透報導，31家受訪日企表示，因經濟前景不明朗和市場疲軟，才決定收縮經營規模。另有15家企業指出，日本汽車在中國銷售成績不佳，需要面對中國國產汽車和電動汽車品牌競爭力提升的挑戰，以及激烈的價格競爭。

另有7家日企談及日中地緣政治風險，指兩國在東海領土主權、台灣問題以及福島核汙水排海等問題上爭議不斷，且雙邊關係持續惡化，引起企業界的高度擔憂。

首屆中國國際供應鏈促進博覽會展館一角。(取材自中新網)
首屆中國國際供應鏈促進博覽會展館一角。(取材自中新網)

供應鏈 日本 習近平

上一則

鬥魚CEO陳少杰被捕 傳與年收益1.77億涉賭直播間有關

下一則

收租1.6億 杭州「億元村」200多老人星馬遊 年年高級健檢

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
降低軍用晶片對台依賴 英特爾可望享有美政府更多補助

降低軍用晶片對台依賴 英特爾可望享有美政府更多補助
路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫

路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫
英特爾降低軍用晶片對台依賴 可望享數十億美元政府補助

英特爾降低軍用晶片對台依賴 可望享數十億美元政府補助

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬