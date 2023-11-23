中辦首屆鏈博會 英特爾、惠普、高通…美企參展超預期

中國貿促會22日在北京舉行首屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況新聞發布會。（取材自券商中國）

面對美國的科技封鎖與經濟制裁，北京當局不斷強調反對「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」，如今更以具體行動力推「開放型世界經濟體」，宣布將於本月28日至12月2日舉辦首屆「中國國際供應鏈 促進博覽會」（簡稱「鏈博會」）。主辦單位表示，首屆鏈博會美國企業參展家數遠超預期，占所有境外參展商的20%。

中國國家主席習近平 上周與美國總統拜登會談時提出，美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益。習近平除要求美國取消對中國的單邊制裁，隨後在APEC領導人非正式會議上也呼籲亞太各國，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

中國貿促會21日舉行記者會說明首屆鏈博會籌備情況。貿促會副會長張少剛稱，這是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，鏈博會設有「五大鏈條」和供應鏈服務展區，涵蓋智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數位科技鏈、健康生活鏈等，共有515家中外企業和機構參展，其中來自國外的參展商占比達26%。

張少剛表示，一周前，中國貿促會會長任鴻斌率領近80家中國企業代表赴舊金山參加APEC工商領導人峰會，深切感受到產業鏈供應鏈正在成為國際社會高度關注議題。

他指出，首屆鏈博會美國企業參展數量遠超預期，包括：英特爾、惠普、高通、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚、聯邦快遞、特斯拉、通用醫療、霍尼韋爾等跨國公司都將派高級代表參會。

張少剛表示，中國衷心地期望美國企業能夠深度參展、參會，在實現自身發展的同時積極推動中美關係，實現健康、穩定、長遠的發展。

另據日本 貿易振興機構（JETRZO）今年8月與9月間對7600家企業的的問卷調查顯示，710家在中國有業務的日本企業中，有27.7%表示期待在未來12年內擴大在中國的業務，跌至不足三成的歷史新低；2022年則有33.4%的日企計畫拓展在華業務，2021年有40.9%。

據路透報導，31家受訪日企表示，因經濟前景不明朗和市場疲軟，才決定收縮經營規模。另有15家企業指出，日本汽車在中國銷售成績不佳，需要面對中國國產汽車和電動汽車品牌競爭力提升的挑戰，以及激烈的價格競爭。

另有7家日企談及日中地緣政治風險，指兩國在東海領土主權、台灣問題以及福島核汙水排海等問題上爭議不斷，且雙邊關係持續惡化，引起企業界的高度擔憂。