我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

中俄本月第三度高層互訪 談什麼？外界都關心

記者廖士鋒／綜合報導
中國國家主席習近平22日在北京人民大會堂會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。(新華社)
中國國家主席習近平22日在北京人民大會堂會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。(新華社)

中俄互動近來趨於頻繁。繼中央軍委副主席張又俠訪俄及俄第一副總理貝洛索夫訪中後，國家杜馬（國會）主席沃洛金21日抵達中國訪問，三項高層官員互訪都集中在11月，分別涉及軍事、安全、經濟、國會等領域引發外界關注。中國國家主席習近平22日也在北京會見到訪的烏拉圭總統拉卡列，兩人宣布雙方關係提升為「全面戰略夥伴關係」。

習近平在22日會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金，習近平指出，中俄兩國互為最大鄰國，同為聯合國安理會常任理事國，擁有廣泛共同利益。明年是雙方建交75周年，中國願同俄方一道不斷深化永久睦鄰友好，全面戰略協作，互利合作共贏的雙邊關係，為兩國發展振興注入新動力，為世界繁榮穩定提供更多穩定性。沃洛金則表示，俄方「堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方維護國家主權和領土完整」，也願同中國加強兩國立法機構和黨紀交流合作。

據央視報導，習近平22日亦與烏拉圭總統拉卡列在北京會談，兩人宣布雙方關係提升為「全面戰略夥伴關係」。習近平指出，歡迎更多烏拉圭優質農牧產品和高附加值產品進入中國市場，鼓勵中國企業赴烏投資興業，中國願向烏方提供更多獎學金名額。

習近平提到，雙方在很多國際和地區問題上理念相近，擁有廣泛共識和共同利益，雙方可以進一步加強在聯合國、世界貿易組織等多邊機制中協調配合，為讓世界變得更加和平繁榮公正作出共同努力。他強調，中國高度重視中拉關係發展，讚賞烏方一貫積極參與中拉整體合作，支持南方共同市場等地區組織與中國密切政治對話和經貿合作，希望烏方一如既往促進中拉和中南合作。

拉卡列表示，「烏拉圭政府承認世界上只有一個中國，和平統一是中國內政，必須由中國人民自己決定，烏中都堅定捍衛多邊主義，維護自由貿易，致力於促進世界和平與穩定」。他還提到支持在烏拉圭設立更多孔子學院，也表示願與中國加強自由貿易合作。

烏拉圭總統拉卡列（左）22日在北京向中國國家主席習近平表示，「和平統一是中國內政...
烏拉圭總統拉卡列（左）22日在北京向中國國家主席習近平表示，「和平統一是中國內政，必須由中國人民自己決定」。（取材自央視新聞）

習近平 北京 聯合國

上一則

恒大主席許家印在香港兩別墅 市值逾13億遭債權人接管

下一則

遼寧退休師輔導外孫女 吸引百萬粉絲「蹭課」

延伸閱讀

烏拉圭總統會習近平 稱「和平統一是中國內政」

烏拉圭總統會習近平 稱「和平統一是中國內政」
謝鋒：舊金山共識不能說一套做一套 盼雙方經貿回正軌

謝鋒：舊金山共識不能說一套做一套 盼雙方經貿回正軌
黑白集／無戰爭威脅？ 信賴習近平 何必買地雷

黑白集／無戰爭威脅？ 信賴習近平 何必買地雷
拜習會談反毒合作 拜登：將核實中國是否阻芬太尼流入美

拜習會談反毒合作 拜登：將核實中國是否阻芬太尼流入美

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬