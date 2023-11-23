中俄本月第三度高層互訪 談什麼？外界都關心

中國國家主席習近平22日在北京人民大會堂會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。(新華社)

中俄互動近來趨於頻繁。繼中央軍委副主席張又俠訪俄及俄第一副總理貝洛索夫訪中後，國家杜馬（國會）主席沃洛金21日抵達中國訪問，三項高層官員互訪都集中在11月，分別涉及軍事、安全、經濟、國會等領域引發外界關注。中國國家主席習近平 22日也在北京 會見到訪的烏拉圭總統拉卡列，兩人宣布雙方關係提升為「全面戰略夥伴關係」。

習近平在22日會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金，習近平指出，中俄兩國互為最大鄰國，同為聯合國 安理會常任理事國，擁有廣泛共同利益。明年是雙方建交75周年，中國願同俄方一道不斷深化永久睦鄰友好，全面戰略協作，互利合作共贏的雙邊關係，為兩國發展振興注入新動力，為世界繁榮穩定提供更多穩定性。沃洛金則表示，俄方「堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方維護國家主權和領土完整」，也願同中國加強兩國立法機構和黨紀交流合作。

據央視報導，習近平22日亦與烏拉圭總統拉卡列在北京會談，兩人宣布雙方關係提升為「全面戰略夥伴關係」。習近平指出，歡迎更多烏拉圭優質農牧產品和高附加值產品進入中國市場，鼓勵中國企業赴烏投資興業，中國願向烏方提供更多獎學金名額。

習近平提到，雙方在很多國際和地區問題上理念相近，擁有廣泛共識和共同利益，雙方可以進一步加強在聯合國、世界貿易組織等多邊機制中協調配合，為讓世界變得更加和平繁榮公正作出共同努力。他強調，中國高度重視中拉關係發展，讚賞烏方一貫積極參與中拉整體合作，支持南方共同市場等地區組織與中國密切政治對話和經貿合作，希望烏方一如既往促進中拉和中南合作。