法外長本周訪華 緩和反補貼調查貿易緊張

法國外長柯隆納。（路透）

「法國外交部長本周將前往中國，以緩和兩國關係」，環球時報引述彭博指出，法國外長柯隆納（Catherine Colonna）訪中正值歐盟 對中國電動汽車展開反補貼調查之際。報導認為，柯隆納此行至關重要，因為法國在推動針對中國電動汽車反補貼調查中發揮主導作用。中國官媒強調，此訪有兩件事要辦：一是緩和貿易緊張關係，二是在人文領域深入交流。

另外，中國民航局長宋志勇22日會晤美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns），雙方同意加強兩國航空合作。

據中國外交部網站，發言人毛寧宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅 邀請，法國歐洲及外交事務部長柯隆納11月23日至24日訪華，期間，國務院總理李強將與她會見，王毅將與她共同舉行中法高級別人文交流機制第六次全體會議，並出席配套活動，舉行會談、共見記者。這是柯隆納就任以來首次訪華。

環球時報報導，歐盟委員會主席范德賴恩9月宣布歐盟委員會將對中國電動汽車啟動反補貼調查，這一決定引發不少企業和媒體的擔憂。近期，歐盟抽樣選取比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國車企啟動反補貼調查。11月16日，中國商務部新聞發言人何亞東回應稱，歐盟委員會抽樣標準不合規，抽樣過程不透明，抽樣結果不公正，有關做法涉嫌違背世貿組織規則、歐盟法律，是對中國電動汽車企業的歧視性選擇，將嚴重扭曲補貼調查結果。

據Euractiv網站報導，為了促進本土汽車製造行業的發展，能與中國競爭對手競爭，在歐盟宣布啟動反補貼調查後，9月，法國政府還公布了一項將於2024年1月實施的針對電動汽車的補貼激勵措施。

「此舉是火上澆油」，法國論壇報稱，在歐盟對中國電動車啟動反補貼調查之際，法國又推出一個「將中國電動汽車排除在外的『武器』」。

彭博報導，已有多位歐盟官員前往北京 ，表達歐盟希望重啟關係的願望。9月底，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯對中國進行了為期四天的訪問。知情人士稱，歐盟試圖借用這一機會，為對華電動汽車反補貼調查一事進行「降溫」。

此外，美國之音報導，中國民航局22日宣布，該局局長宋志勇與美國駐華大使伯恩斯在北京舉行會晤，就推動美中進一步大幅度增加航班、加強兩國民航合作交換意見。

宋志勇表示，兩國要以中國國家主席習近平和美國總統拜登舊金山會晤達成的共識和願景為根本遵循，面向未來開創兩國民航合作新局面。

本月9日，中國民航局宣布將直飛美中的客運航班從先前的每周48班增加到70班。今年以來，美中航班已多次增加航班。