馬雲拋售阿里股票？阿里合夥人蔣芳：馬雲1股都還沒賣

阿里合夥人蔣芳表示，創辦人馬雲一股都還沒有出售。（美聯社）

針對阿里巴巴創辦人馬雲 家族信託公司，計畫減持1000萬股，預計套現8.707億美元。阿里巴巴集團合夥人、首席人才官蔣芳22日在內網發文，闡述馬雲辦公室減持的前因後果，並表示由於當時設定的販賣價格遠高於目前股價，只要股價未達到設定販賣價格，就不會賣出股票 ，因此實際上馬雲所持股票一股未賣。

財聯社報導，蔣芳指出，為了在國內外投資 農業科技和給公益事業等項目獲取資金，馬雲辦公室今年8月就與股票經紀商簽了減持合約。

蔣芳表示，由於當時設定的販賣價格遠高於目前股價，只要股價未達到設定販賣價格，就不會賣出股票，因此實際上馬雲所持股票一股未賣。

蔣芳也透過內網向阿里員工轉達，馬雲堅定看好阿里，「阿里股票目前大大低於阿里巴巴的實際價值，他不會賣的」。

值得注意的是，阿里巴巴集團董事長蔡崇信也在該帖子下留言回覆，「我在公司快25年了，阿里從開始到現在，一直面對各種質疑，各種挑戰。但我們一如既往地堅持，在質疑和挑戰中扛過了一個又一個的困難。因為阿里的基因就是相信未來會更好。」

蔡崇信還提到，今天全球技術、商業模式快速迭代，對誰都是挑戰，但也是絕佳的機會。「我們只要以開放的心態，創新的思維，就有機會再創一個與眾不同的阿里。」

至於阿里巴巴要裁員2.5 萬人的消息，蔣芳指出，這個謠言還編造出阿里如何去人社部門層層申請批准的故事情節，集團已經報警追究造謠者的責任。希望早點看到造謠者承擔責任。

美國證交會（SEC）官網16日發布的144文件顯示，兩家歸屬於馬雲家族信託的實體預期將在11月21日左右出售共1000萬股阿里巴巴股票。

這項訊息被業界解讀為馬雲計畫拋售阿里巴巴股票，並由此產生許多猜測與聯想。受此消息影響，阿里巴巴美股股價在第二天開盤大跌9%。

馬雲辦公室律師17日晚間回應，這次披露的出售計劃是一個遠期規劃。馬雲堅定看好阿里，目前股價遠低於阿里實際價值，仍會堅定持有阿里股票。

南方都市報報導，蔣芳曾師從馬雲，1999年加入阿里，成為阿里巴巴「十八羅漢」之一，也是阿里巴巴合夥人體制的創始合夥人之一。

自1999年至今，蔣芳在阿里巴巴集團多個業務部門輪調發展，因主導阿里內部多起反腐敗行動被戲稱為「滅絕師太」。自2023年4月起，蔣芳擔任阿里巴巴集團首席人才官，但極少針對阿里集團事務公開發言。