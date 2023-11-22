澳洲大麥重返中國市場 環時：雙方關係改善

澳洲大麥重新進入中國，象徵中澳關係實質性改善，圖為中國總理李強(左)在進博會與澳洲總理艾班尼斯(右)握手。(Getty Images)

中國海關總署20日最新數據顯示，自2020年5月中對澳大麥實施「雙反」三年多來，首次在海關總署進出口數據庫中出現澳大麥的進口紀錄。環球時報報導，華東師範大學澳洲 研究中心主任陳弘表示，「這是中澳關係實質性改善後一個最直接的成果，也可以視為艾班尼斯政府對華採取務實政策，中方給予的積極回應。」

中國10月自澳進口31.37萬噸大麥，價值人民幣6.35億元（約8922萬美元），這是8月5日中國商務部 取消對澳大麥「雙反」（徵收反補貼税與反傾銷稅）後，中國首月從澳洲進口大麥。

中國商務部在2018年對澳大麥發起「雙反」調查，並於2020年5月開始實施為期5年的「雙反」；澳洲隨後向世貿組織申訴，一直位居中國進口首位的澳洲大麥自此開始退出中國市場。

2022年下半年，中澳共同推動雙邊經貿關係逐步回暖；今年4月，雙方在世貿組織框架下就大麥「雙反」措施爭端進行協商並達成共識；8月5日，中國商務部宣布終止對澳洲大麥的「雙反」，澳洲大麥得以重返中國市場。

中澳關係2018年以來惡化，當時澳洲以國家安全為由禁止華為參加該國5G網路建設；2019年澳洲政府抨擊北京 當局打壓香港抗議者；2020年澳洲要求對新冠病毒進行溯源調查，觸怒北京當局。此後北京從貿易著手進行反擊，對價值127億美元的澳洲產品實施各種制裁，中國商務部並於2021年宣布對澳洲葡萄酒進口徵收反傾銷稅。

澳洲總理艾班尼斯本月4日開展為期四天訪華行，這是自2016年以來澳洲領導人首次訪問中國，也被視為中澳關係步入緩和與改善。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）21日再批中國軍艦對澳艦以不安全及不專業方式操作；艾班尼斯也 表示，這起事件已透過「所有正常管道」表達，但沒有具體透露他是否在與習近平的會晤中討論此事。

美國之音報導，澳洲「圖文巴號」護衛艦14日航經日本專屬經濟區時，潛水員入水試圖解開纏繞螺旋槳上的漁網，在附近活動的中國軍艦靠近時，「圖文巴號」通報了潛水作業並要求保持距離，但中國軍艦逐漸逼近，並開啟船體聲吶，導致澳洲潛水員受傷。

此外，澳洲國防部長馬勒斯20日曾說，中國是澳洲最大的貿易夥伴，也是澳洲最大的安全焦慮。