我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

澳洲大麥重返中國市場 環時：雙方關係改善

記者黃雅慧／綜合報導
澳洲大麥重新進入中國，象徵中澳關係實質性改善，圖為中國總理李強(左)在進博會與澳洲總理艾班尼斯(右)握手。(Getty Images)
澳洲大麥重新進入中國，象徵中澳關係實質性改善，圖為中國總理李強(左)在進博會與澳洲總理艾班尼斯(右)握手。(Getty Images)

中國海關總署20日最新數據顯示，自2020年5月中對澳大麥實施「雙反」三年多來，首次在海關總署進出口數據庫中出現澳大麥的進口紀錄。環球時報報導，華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘表示，「這是中澳關係實質性改善後一個最直接的成果，也可以視為艾班尼斯政府對華採取務實政策，中方給予的積極回應。」

中國10月自澳進口31.37萬噸大麥，價值人民幣6.35億元（約8922萬美元），這是8月5日中國商務部取消對澳大麥「雙反」（徵收反補貼税與反傾銷稅）後，中國首月從澳洲進口大麥。

中國商務部在2018年對澳大麥發起「雙反」調查，並於2020年5月開始實施為期5年的「雙反」；澳洲隨後向世貿組織申訴，一直位居中國進口首位的澳洲大麥自此開始退出中國市場。

2022年下半年，中澳共同推動雙邊經貿關係逐步回暖；今年4月，雙方在世貿組織框架下就大麥「雙反」措施爭端進行協商並達成共識；8月5日，中國商務部宣布終止對澳洲大麥的「雙反」，澳洲大麥得以重返中國市場。

中澳關係2018年以來惡化，當時澳洲以國家安全為由禁止華為參加該國5G網路建設；2019年澳洲政府抨擊北京當局打壓香港抗議者；2020年澳洲要求對新冠病毒進行溯源調查，觸怒北京當局。此後北京從貿易著手進行反擊，對價值127億美元的澳洲產品實施各種制裁，中國商務部並於2021年宣布對澳洲葡萄酒進口徵收反傾銷稅。

澳洲總理艾班尼斯本月4日開展為期四天訪華行，這是自2016年以來澳洲領導人首次訪問中國，也被視為中澳關係步入緩和與改善。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）21日再批中國軍艦對澳艦以不安全及不專業方式操作；艾班尼斯也 表示，這起事件已透過「所有正常管道」表達，但沒有具體透露他是否在與習近平的會晤中討論此事。

美國之音報導，澳洲「圖文巴號」護衛艦14日航經日本專屬經濟區時，潛水員入水試圖解開纏繞螺旋槳上的漁網，在附近活動的中國軍艦靠近時，「圖文巴號」通報了潛水作業並要求保持距離，但中國軍艦逐漸逼近，並開啟船體聲吶，導致澳洲潛水員受傷。

此外，澳洲國防部長馬勒斯20日曾說，中國是澳洲最大的貿易夥伴，也是澳洲最大的安全焦慮。

澳洲 商務部 北京

上一則

一度離港…中自製「福建艦」海試腳步近

下一則

「科研女神」顏寧任創始院長 深圳醫學科學院成立

延伸閱讀

印度澳洲2加2對話 籲遵守國際法劍指中國

印度澳洲2加2對話 籲遵守國際法劍指中國
分析：拜習會表面溝通 中國不會放棄挑戰國際秩序

分析：拜習會表面溝通 中國不會放棄挑戰國際秩序
澳潛水員受傷事件 澳洲指責 中國防部：完全不是事實

澳潛水員受傷事件 澳洲指責 中國防部：完全不是事實
澳洲總理：澳潛水員受傷事件損害澳中關係

澳洲總理：澳潛水員受傷事件損害澳中關係

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的三大頭目，並移交中國公安。（取材自觀察者網）

活埋中國臥底警察…中怒破緬甸電詐明家族 頭目自殺3被逮

2023-11-17 01:29

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職