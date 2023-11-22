傳緬叛軍助打詐 中國會續挺軍政府？

中國公安部21日宣布，緬方迄今向中國移交電信網路詐騙嫌犯3.1萬人，稱執法成效顯著。不過，美國之音報導指出，緬甸 叛亂分子發動一系列被稱為「1027行動」的協調攻擊，而該行動與中方打擊電信詐騙有關，意味中方掃蕩緬北詐騙集團 可能受到緬甸叛軍的協助。

報導引述緬甸叛軍說法，儘管中國施加壓力，但與緬甸軍政府結盟的安全部隊，在追捕北京 關注的罪犯方面幾乎沒有採取任何行動。這次（打擊詐團）行動是否構成北京與緬甸內戰中戰鬥派系關係的改變，有待觀察。

報導指出，「1027行動」以其開始日期命名，由「三兄弟聯盟」牽頭，該聯盟包括緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、德昂民族解放軍（TNLA）及若開軍（Arakan Army）。而行動攻擊目標是親軍政府民兵和軍方支持的邊防部隊，他們管理著果敢自治區。緬甸民族民主聯盟軍在2009年被緬甸軍方驅逐前，一直管理該地。

報導指出，緬甸對中國來說很重要。分析家認為，緬甸有高達數十億美元的中緬經濟走廊，北京欲藉此打通緬甸陸路直通印度洋的經濟及戰略目標，自然希望軍政府在緬甸維持其統治合法性，以確保其在緬利益不受影響。

不過，隨著緬甸少數民族武裝組織攻勢擴大，目前還傳出部分團體封鎖緬甸兩條通往中國、具有重要戰略意義的道路。部分觀察家認為，這恐阻礙緬甸與該國最大貿易夥伴中國的跨國貿易，也可能讓軍政府頭痛不已。

澳洲科廷大學管理學院國際企業學系副教授慧慧嬁(Htwe Htwe Thein)分析，近期緬甸少數民族武裝組織的作戰，已導致政府軍100多個據點陸續遭到攻占，這大大鼓舞這些團體的士氣。

此外，緬甸部分武裝團體也協助打擊，在緬北危害到中國公民的詐騙行動，這一系列舉措的確有可能讓北京長期支持緬軍政府的立場有所動搖。