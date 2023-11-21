金磚峰會談巴以衝突 習近平：中國呼籲盡快召開國際和會

金磚國家領導人就巴以問題舉行特別視頻峰會。（新華社）

據中國外交部今凌晨發布消息，中國國家主席習近平 21日晚間出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表題為《推動停火止戰實現持久和平安全》的重要講話。他說，當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰；二是要保障人道救援通道安全暢通；三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大。他表示，中國呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促進和共識，推動巴勒斯坦 問題早日全面、公正、持久解決。

訊息指稱，這場峰會由南非總統拉瑪佛沙主持，巴西總統魯拉、俄羅斯總統普亭、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼、埃及總統塞西、伊朗總統萊希、阿聯酋總統穆罕默德、衣索比亞總理阿比、印度、阿根廷外交部長與會。

習近平強調，金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台。今天，我們就巴以問題協調立場、採取行動，為擴員後的「大金磚合作」開了個好頭。中方願同其他成員一道，開創金磚合作新時代。

習近平指出，本次峰會是金磚擴員後的首場領導人會晤。在當前情勢下，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。加薩 地區的衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。

他說，當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和攻擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭。二是要保障人道救援通道安全暢通，提供加薩民眾更多人道援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加薩民眾的集體懲罰。三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。各方應該將聯合國大會和安理會有關決議要求落實。

習近平強調，巴以局勢發展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視。解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，並建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平與穩定。

習近平提出召開國際和會的正式呼籲說，中國呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促進和共識，推動巴勒斯坦問題早日全面、公正、持久解決。

習近平指出，這輪巴以衝突爆發以來，中方積極勸和促談，推動停火止戰，向加薩地帶提供緊急人道援助，並將根據加薩人民需要，繼續提供物資援助。中國作為本月聯合國安理會輪值主席，已推動安理會通過相關決議，要求延長人道暫停和人道走廊的期限，保護平民，進行人道援助等。