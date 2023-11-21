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金磚峰會談巴以衝突 習近平：中國呼籲盡快召開國際和會

記者黃國樑／即時報導
金磚國家領導人就巴以問題舉行特別視頻峰會。（新華社）
金磚國家領導人就巴以問題舉行特別視頻峰會。（新華社）

據中國外交部今凌晨發布消息，中國國家主席習近平21日晚間出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表題為《推動停火止戰實現持久和平安全》的重要講話。他說，當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰；二是要保障人道救援通道安全暢通；三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大。他表示，中國呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促進和共識，推動巴勒斯坦問題早日全面、公正、持久解決。

訊息指稱，這場峰會由南非總統拉瑪佛沙主持，巴西總統魯拉、俄羅斯總統普亭、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼、埃及總統塞西、伊朗總統萊希、阿聯酋總統穆罕默德、衣索比亞總理阿比、印度、阿根廷外交部長與會。

習近平強調，金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台。今天，我們就巴以問題協調立場、採取行動，為擴員後的「大金磚合作」開了個好頭。中方願同其他成員一道，開創金磚合作新時代。

習近平指出，本次峰會是金磚擴員後的首場領導人會晤。在當前情勢下，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。加薩地區的衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。

他說，當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和攻擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭。二是要保障人道救援通道安全暢通，提供加薩民眾更多人道援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加薩民眾的集體懲罰。三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。各方應該將聯合國大會和安理會有關決議要求落實。

習近平強調，巴以局勢發展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視。解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，並建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平與穩定。

習近平提出召開國際和會的正式呼籲說，中國呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促進和共識，推動巴勒斯坦問題早日全面、公正、持久解決。

習近平指出，這輪巴以衝突爆發以來，中方積極勸和促談，推動停火止戰，向加薩地帶提供緊急人道援助，並將根據加薩人民需要，繼續提供物資援助。中國作為本月聯合國安理會輪值主席，已推動安理會通過相關決議，要求延長人道暫停和人道走廊的期限，保護平民，進行人道援助等。

與會領導人對巴以局勢表示嚴重關切，譴責一切針對平民的暴力行為，強調必鬚根據國際人道法保護平民，呼籲立即實行持久和持續的人道主義休戰，提供人道主義援助，強調透過對話解決爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力。領導人呼籲國際社會支持公正解決巴勒斯坦問題，推動實現「兩國方案」，建立一個具有完全主權、獨立的巴勒斯坦國。

中國國家主席習近平出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表題為《推動停火止戰...
中國國家主席習近平出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表題為《推動停火止戰實現持久和平安全》的重要講話。（新華社）

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