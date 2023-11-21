習近平、馬克宏談以哈：兩國方案是根本出路

中國國家主席習近平（左）20日與法國總統馬克宏通話，圖為今年4月雙方在中國會晤。（路透）

正值阿拉伯和伊斯蘭國家外交部長聯合代表團訪問中國，尋求斡旋以巴局勢之際，中國國家主席習近平 20日也和法國總統馬克宏 通電話，就以哈衝突交換意見。據央視報導，兩國元首都認為，當務之急是避免以哈局勢進一步惡化；「兩國方案」是解決以哈衝突循環往復的根本出路。另外，馬克宏也向習近平表達，俄羅斯和北韓的軍事合作令人擔憂。

央視報導，20日下午，習近平與馬克宏通電話。習近平提到，馬克宏4月訪問中國以來，中法各層級交往快速恢復，各領域合作紮實推進，取得不少成果，2024年，兩國將迎來建交60周年。

習近平表示，讚賞法方積極參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇和第六屆中國國際進口博覽會，樂見更多法國產品進入中國市場，歡迎更多法國企業來華投資，希望法方為中國企業赴法投資提供公平、不歧視的營商環境。

另， 中方願和法方一道，對外發出中法攜手應對氣候變遷 的有力訊號，推動聯合國氣候變遷杜拜大會成功。

據中方發布，馬克宏表示，願和中方密切高層交往，深化經貿、航空、人文等領域交流合作，願和中方就聯合國氣候變遷杜拜大會密切溝通，並持續合作應對氣候變遷、生物多樣性保育等全球性議題，願推動歐盟和中國以相互尊重、互利合作精神進一步發展全面戰略夥伴關係。

據央視報導，兩國元首就巴以衝突交換意見。兩國元首都認為，當務之急是避免巴以局勢進一步惡化，尤其是不能出現更嚴重的人道危機，「兩國方案」是解決巴以衝突循環往復的根本出路。雙方同意，就共同關心的國際地區問題持續保持溝通，為維護世界和平穩定作出貢獻。

德國之聲中文網報導，馬克宏在與習近平通電話時，也強調對俄朝軍事合作「深感憂慮」。而在加薩地帶衝突上，他呼籲習近平對人道救援巴勒斯坦平民作出「更顯著」的貢獻，並發揮對阿拉伯國家的影響力。

報導指出，兩人通話後，一名法國總統府官員表示：「我們希望中國能認識到，對法國以及整個歐盟來說，這是多麼有問題的一個發展。」這位官員表示，俄朝軍事合作當然會為俄羅斯對烏克蘭的侵略火上加油。