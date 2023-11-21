2萬華人滯留果敢 中國官方促立即返國

緬北戰事升溫，福建龍岩市新羅區人民政府東城街道辦事處、龍岩市公安局東城派出所19日聯合發出緊急通告稱，滯留在緬北地區人員的家屬和重要關係人報備，同時千方百計和滯留在境外的家人取得聯繫，敦促立即回國，確保生命安全。據了解，目前果敢地區仍有2萬餘名華人 滯留。

11月18日，新羅區蘇阪鎮人民政府、龍岩市公安局蘇阪派出所在緊急通告中稱，緬北戰事吃緊，目前果敢同盟軍已推進至老街，隨時可能造成重大人員傷亡，對蘇阪鎮滯留緬北特別是緬北果敢地區人員的生命安全構成嚴重威脅。請有滯留在緬北地區人員的家屬和重要關係人立即向所在村報備；同時千方百計和滯留在境外的家人取得聯繫，敦促立即回國，確保生命安全。

網路上流傳的一則落款為家鄉民族民主同盟軍軍事委員會的告示上寫著：「自家鄉民族民主同盟軍圍困老街以來，遲遲沒有發起總攻，就是為了給市內居民和外籍客商更多避戰時機，為了盡量避免發動總攻時造成老街城區居民重大災難，現公告如下：一、仍滯留在老街的中國籍人員務必盡快回國，否則造成不必要的損失；二、要求所有居民務必撤離緬阿爾事件部隊人員與軍事據點，爆發大規模戰事時被誤傷；三、當前老街外圍均屬戰區，即將自行轉向，支援被敏昂萊政變武裝的槍砲襲擊；四、以上要求望所有老街市內居民和客商及時認真對待，違者後果自負。」

極目新聞報導，11月20日下午，同盟民族民主同盟軍上游李家文表示，目前，組建民族民主同盟軍的主要活動範圍為老街外圍區域。已有2萬餘名中國人士透過各種管道回到中國，但仍有2萬餘名華人留在當地。李家文提醒留在老街的華人，呼籲迅速回到中國。