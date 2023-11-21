車站滿滿黑頭套…中自緬甸押返逾萬電詐嫌 網諷「依警」還鄉

大批在緬甸從事詐騙嫌犯被押解返中，多地車站拍到聲勢浩大的押解場面；一列列戴黑頭套、穿編號黃背心的嫌犯排隊奇景。(取材自微博)

由北京 支持的緬北民族民主同盟軍日前宣布「清剿電詐」後，果敢地區傳逾萬名涉及電詐的中國人被遣返，使得雲南昆明、浙江金華、安徽合肥等地的火車站出現壯觀押解畫面，大批頭戴黑色布套的嫌犯，在警察的押送和全程武警荷槍實彈下，送往看守所。

本報系聯合報引述鳳凰周刊報導，半個多月前緬北同盟軍宣布「清剿電詐」後，緬北電騙集團的大本營便「炸開了鍋」，遭受重創，紛紛打開大門表示要將電騙人員遣送回中國。

微信 、微博也瘋傳大量緬甸 電詐人員歸國照片與視頻，香港01報導，其中在安徽合肥、蕪湖的火車站，可見武警們押解戴著黑頭套、穿著黃色背心的嫌疑人，排列整齊走上手扶梯；在車站空地，嫌疑人雙手被束縛在背後，整齊排列，大批武警貼身押解，隊伍外還有手持槍械的軍人嚴加看管。

另外一段視頻顯示，在高鐵上，整節車廂都坐滿押解隊伍，一排三人座的座位上，均坐著兩名嫌犯搭配一名警察。

據報導，位於邊境的雲南也接收大批緬甸電詐人員，據警方通報，光是保山市就有150人，其中「有些是被解救的，有些是迫於壓力被主動釋放的」。

相關消息引發網路熱議，不少網民大讚聲勢浩大的押解畫面是「成功一鍋端」；有網友說：「『依警』還鄉，回頭是岸」，並質疑「這幾萬人有多少是真的被騙去的」、「押回來幹嘛，通通扔進湄公河餵魚算了」、「怪不得有些不情願回國」。

對這些歸國疑犯，中國警方指出，會先進行審查流程，涉嫌違法犯罪的將會接受相應處理，視其犯罪程度「進行行政拘留或者刑事拘留，一般大概30天」，30天之後， 一些情節較為嚴重的人員，還需經檢察院進一步審理。