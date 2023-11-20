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中國向美釋善意 准萬事達發卡 綁定支付寶就能掃碼支付

中國新聞組／北京20日電
人行19日公告，已向美國信用卡公司「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」核發銀行卡清算業務許可證，意味著萬事達卡正式進軍中國市場。（路透）
人行19日公告，已向美國信用卡公司「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」核發銀行卡清算業務許可證，意味著萬事達卡正式進軍中國市場。（路透）

APEC習拜會後，中美緊張關係趨緩，中國進一步開放金融市場來表達善意。中國人民銀行19日公告，已向美國信用卡公司「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」核發銀行卡清算業務許可證。這意味著萬事達卡正式進軍中國市場，成為中國第三家銀行卡清算機構，同時也是中國第二家中外合資的銀行卡清算機構。

萬事網聯公司是萬事達公司（MasterCard）與網聯清算有限公司在中國境內共同發起設立的合資公司。在獲得行政許可後，萬事網聯公司可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。

央視新聞引述專家說法指出，萬事達是美國第二大銀行卡清算機構，批准其進入中國市場，是貫徹落實中國官方推進高水平對外開放決策部署的具體舉措，充分彰顯中國擴大對外開放的決心。

據澎湃新聞報導，中國已經批准美國運通、萬事達兩家境外銀行卡清算機構進入中國國內市場，有利於構建有效競爭、合理穩健的銀行卡清算市場結構。

上海證券報引述博通咨詢金融行業首席分析師王蓬博指出，考慮到中國目前的主要卡組織在品牌知名度、網絡覆蓋、旗下運營商體系建設、用戶黏性等方面已經十分強大，萬事網聯公司可能會從商務人士、跨境支付等方面入手，進行市場切入和試驗。

萬事達卡今年6月宣布，與螞蟻集團旗下數位支付平台支付寶共同推出全新服務，持卡人只需在支付寶數位錢包綁定自己的萬事達卡信用卡或Debit金融卡，就能夠在身處中國時像本地民眾一樣進行手機掃碼支付。

萬事達卡 信用卡 支付寶

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