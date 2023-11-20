外商撤資變多 中國FDI連5個月衰退

外資不斷撤離中國，外商直接投資（FDI）出現25年以來首度淨流出。(Getty Images）

中國商務部 最新公布的數據顯示，今年前10月，中國實際使用外資金額（FDI）為人民幣9870.1億元(約1368億美元)，較去年同期減少9.4%，跌幅較前9月的8.4%進一步擴大，且為連續第五個月衰退。

外資在中國的動向近來引起關注，今年8月起，中國商務部就未再公布以美元計價的FDI數據。英國金融時報10月曾測算，中國9月FDI以美元計，按年大減34%，為2014年有統計以來最大跌幅。

報導直言，日益惡化的外國投資 狀況，加劇了北京 中央及地方政府提振經濟的壓力。

中國商務部公布，今年前十個月，中國FDI按年減少9.4%。（美聯社）

英國經濟學人早前報導，中國今年第3季出現1998年以來，首次季度FDI衰退。報導並稱，透過匯回利潤、償還公司內部貸款和出售資產，外國投資者從中國撤出的資金多於投入。

經濟學人並指出，這種逆轉可能反映了外國對中國經濟前景和政策制定的幻滅。北京對新冠疫情的過度反應、對科技公司的監管打擊，以及對貝恩、凱盛融英等外國盡職調查公司的稽查，都令投資人感到不安。

中國美國商會3月發布1項針對其會員的調查顯示，24%的會員正考慮或已開始將製造業務遷出中國，去年這一比率僅為14%。

據中國商務部公布數據，從產業別來看，今年前10個月，中國製造業實際使用外資金額為人民幣2834.4億元，成長1.9%；服務業實際使用外資金額6721億元，大減15.9%。

針對外商投資動向，中國國家發改委發言人李超稱，將做好五方面，包括推出更大力度引資政策；繼續放寬外資准入限制；優化公平競爭營商環境；加強重大外資項目保障，及做好外商投資促進服務。