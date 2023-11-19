在法國街頭塗鴉涉反猶圖案 中留學生被捕、恐遭遣返

一名旅法中國籍留學生 日前因涉嫌在法國街頭繪製帶有反以色列 元素的塗鴉被捕，盡管法院認為其塗鴉不足以被認定具有反猶太 主義性質，但警察局仍要求將其驅逐出境，且三年內禁止進入法國。該生因不滿強制離境令，已向奧爾良行政法院提起上訴。

鳳凰網引述法媒報導，在以色列轟炸加薩當地醫院後，10月17日至18日夜間，一名旅法中國籍留學生在法國謝爾省布爾日市（Bourges）的街道牆壁噴塗納粹十字、猶太標誌大衛之星，以及飛機轟炸建築物等與以巴衝突相關圖案，這些塗鴉被警方認定有反猶主義色彩。11月13日，這名留學生因涉嫌頌揚恐怖主義逮捕。

據媒體透露，這名學生今年25歲，在法國布爾日國家高等藝術學院讀書，隨後被關押在雷恩行政留置中心。據學校方面透露，這名學生三年半前來到布爾日國家高等藝術學院讀書，現在是研究生二年級學生。他將於明年2月結束畢業論文，在同年6月畢業。

11月16日，該學生獲釋，法院認為其塗鴉不足以被認定具有反猶太主義性質。

但謝爾省警察局要求取消該學生在法國的居留證件，發布強制離境令，且三年內禁止進入法國。警察局強調，對該學生的行政拘留與布爾日檢察官辦公室無關，而是法國內政部根據當前形勢，為保護公共秩序採取的必要措施。

報導指出，該學生的律師肯普夫表示，「我的當事人對自己的創作感到後悔，他強烈譴責哈瑪斯的暴行。而塗鴉的內容是譴責以色列的政策，很顯然這不會威脅公共秩序」。

目前，該學生及其律師因不滿強制離境令，已向奧爾良（Orléans）行政法院提起上訴。