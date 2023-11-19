在法國街頭塗鴉涉反猶圖案 中留學生被捕、恐遭遣返
一名旅法中國籍留學生日前因涉嫌在法國街頭繪製帶有反以色列元素的塗鴉被捕，盡管法院認為其塗鴉不足以被認定具有反猶太主義性質，但警察局仍要求將其驅逐出境，且三年內禁止進入法國。該生因不滿強制離境令，已向奧爾良行政法院提起上訴。
鳳凰網引述法媒報導，在以色列轟炸加薩當地醫院後，10月17日至18日夜間，一名旅法中國籍留學生在法國謝爾省布爾日市（Bourges）的街道牆壁噴塗納粹十字、猶太標誌大衛之星，以及飛機轟炸建築物等與以巴衝突相關圖案，這些塗鴉被警方認定有反猶主義色彩。11月13日，這名留學生因涉嫌頌揚恐怖主義逮捕。
據媒體透露，這名學生今年25歲，在法國布爾日國家高等藝術學院讀書，隨後被關押在雷恩行政留置中心。據學校方面透露，這名學生三年半前來到布爾日國家高等藝術學院讀書，現在是研究生二年級學生。他將於明年2月結束畢業論文，在同年6月畢業。
11月16日，該學生獲釋，法院認為其塗鴉不足以被認定具有反猶太主義性質。
但謝爾省警察局要求取消該學生在法國的居留證件，發布強制離境令，且三年內禁止進入法國。警察局強調，對該學生的行政拘留與布爾日檢察官辦公室無關，而是法國內政部根據當前形勢，為保護公共秩序採取的必要措施。
報導指出，該學生的律師肯普夫表示，「我的當事人對自己的創作感到後悔，他強烈譴責哈瑪斯的暴行。而塗鴉的內容是譴責以色列的政策，很顯然這不會威脅公共秩序」。
目前，該學生及其律師因不滿強制離境令，已向奧爾良（Orléans）行政法院提起上訴。
上一則
京促金融機構挺房企 「兩個不動搖」滿足融資需求
下一則
FB留言