我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

旅居愛丁堡12年 英國最後2隻大熊貓也要回中國了

記者陳宥菘／綜合報導
英國唯一一對大貓熊「陽光」和「甜甜」在愛丁堡動物園旅居12年後，即將於12月返回中國。（取材自愛丁堡動物園官網）
英國唯一一對大貓熊「陽光」和「甜甜」在愛丁堡動物園旅居12年後，即將於12月返回中國。（取材自愛丁堡動物園官網）

英國唯一一對大貓熊「陽光」和「甜甜」在愛丁堡動物園旅居12年後，確定在12月歸還中國。

英國愛丁堡動物園17日於官網公告，「陽光」和「甜甜」的館舍將從11月30日起關閉，因為相關工作人員正在為這一對大貓熊12月初返回中國做準備。

「陽光」和「甜甜」是在2011年12月被送到英國，作為蘇格蘭皇家動物學會（RZSS）與中國野生動物保護協會之間十年協議的一部分，這份合約而後延長了2年，於今年12月到期。

蘇格蘭皇家動物學會執行長菲爾德（David Field）表示，「面對超過100萬個物種面臨滅絕的危險，我們的自然世界也陷入危機，而『陽光』和『甜甜』透過激勵數百萬人關心自然，產生了令人難以置信的影響。」

菲爾德表示，透過蘇格蘭皇家動物學會的獸醫專家和飼養員團隊，與愛丁堡大學合作進行的科學研究，為了解大貓熊的生育能力、飼養和獸醫護理做出了重大貢獻，而這對於保護「中國神奇物種」大貓熊所做的努力確實有益。「令人鼓舞的是，近年來野生大貓熊的前景有所改善，這給未來帶來了真正的希望」。

早在今年初便已傳出「陽光」和「甜甜」合約到期，即將送回中國，菲爾德表示，這些消息也增加了人們的興趣，「使我們能夠將更多的人與皇家動物學會積極參與的保育事業，以及更廣泛的自然聯繫起來」。

中國今年迎來「貓熊返家潮」。本月9日，旅居華盛頓國家動物園的大貓熊「美香」、「添添」和牠們的幼崽「小奇蹟」返中；4月下旬時，旅居美國孟菲斯動物園「ㄚㄚ」返中。東京上野動物園的「香香」、「永明」以及其雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」於今年2月結束「旅日」生涯，送返中國。

今年旅居海外大貓熊陸續返回中國，外媒多解讀稱中國「貓熊外交時代終結」。

動物園 皇家

上一則

中艦操作艦載聲納逼傷潛水員 澳批不專業

下一則

和習近平談南海爭議 菲律賓總統：不認為有人想開戰

延伸閱讀

英國唯一一對大熊貓 12月初返回中國

英國唯一一對大熊貓 12月初返回中國
中國熊貓有望重返加州動物園？習近平親口應了

中國熊貓有望重返加州動物園？習近平親口應了
華府大熊貓抵成都保護區 將先隔離30天

華府大熊貓抵成都保護區 將先隔離30天
50年熊貓外交結束…若美中和緩 熊貓可能再來美國嗎？

50年熊貓外交結束…若美中和緩 熊貓可能再來美國嗎？

熱門新聞

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足