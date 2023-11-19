旅居愛丁堡12年 英國最後2隻大熊貓也要回中國了

英國唯一一對大貓熊「陽光」和「甜甜」在愛丁堡動物園旅居12年後，即將於12月返回中國。（取材自愛丁堡動物園官網）

英國唯一一對大貓熊「陽光」和「甜甜」在愛丁堡動物園 旅居12年後，確定在12月歸還中國。

英國愛丁堡動物園17日於官網公告，「陽光」和「甜甜」的館舍將從11月30日起關閉，因為相關工作人員正在為這一對大貓熊12月初返回中國做準備。

「陽光」和「甜甜」是在2011年12月被送到英國，作為蘇格蘭皇家 動物學會（RZSS）與中國野生動物保護協會之間十年協議的一部分，這份合約而後延長了2年，於今年12月到期。

蘇格蘭皇家動物學會執行長菲爾德（David Field）表示，「面對超過100萬個物種面臨滅絕的危險，我們的自然世界也陷入危機，而『陽光』和『甜甜』透過激勵數百萬人關心自然，產生了令人難以置信的影響。」

菲爾德表示，透過蘇格蘭皇家動物學會的獸醫專家和飼養員團隊，與愛丁堡大學合作進行的科學研究，為了解大貓熊的生育能力、飼養和獸醫護理做出了重大貢獻，而這對於保護「中國神奇物種」大貓熊所做的努力確實有益。「令人鼓舞的是，近年來野生大貓熊的前景有所改善，這給未來帶來了真正的希望」。

早在今年初便已傳出「陽光」和「甜甜」合約到期，即將送回中國，菲爾德表示，這些消息也增加了人們的興趣，「使我們能夠將更多的人與皇家動物學會積極參與的保育事業，以及更廣泛的自然聯繫起來」。

中國今年迎來「貓熊返家潮」。本月9日，旅居華盛頓國家動物園的大貓熊「美香」、「添添」和牠們的幼崽「小奇蹟」返中；4月下旬時，旅居美國孟菲斯動物園「ㄚㄚ」返中。東京上野動物園的「香香」、「永明」以及其雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」於今年2月結束「旅日」生涯，送返中國。

今年旅居海外大貓熊陸續返回中國，外媒多解讀稱中國「貓熊外交時代終結」。