習近平與他熱聊籃球…竟自嘆打籃球不行 因為手太小了

習近平和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）兩位領導人在等待亞太經合組織（APEC）峰會入場時進行寒暄。（截取自X平台）

中國國家主席習近平 在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）期間與泰國 總理賽塔（Srettha Thavisin）寒暄時聊起了足球 ，談及中國足球隊在世界盃資格賽以2：1踢贏泰國隊，稱「僥倖成份大」，還說他現在不敢肯定中國男足的水準。

中央社報導，泰國政府18日在X平台發布一段影片指出，習近平和賽塔兩位領導人在等待APEC峰會入場時進行寒暄。影片顯示，習近平告訴賽塔，他打籃球不行，因為手小，抓籃球抓不住；接著兩度舉起右腳表示「踢足球還行」。

賽塔以英文回說：「你喜歡足球？我也喜歡足球。中國隊昨晚贏了泰國隊，我們無法晉級。」

習近平身旁的翻譯官解說是世界盃預賽，中國2：1戰勝了泰國，是在泰國舉行的男足比賽。習近平顯然並不知道，還問：「是嗎？」

習近平接著話鋒一轉說：「但是我覺得，僥倖成分大。因為我現在對我們國家足球隊呢…我不敢肯定他們的水平。」還舉手比出波浪狀說：「有起伏」。

習近平如此反應並不令人意外，他向以熱愛足球聞名，當政後誓言建設體育強國，要把三大球（足球、籃球、排球）搞上去；其中特別對足球表達：「中國世界盃出線、舉辦世界盃比賽及獲得世界盃冠軍是我的三個願望。」

不過，報導指出，在習近平大力支持下，中國足壇其後野蠻生長，男足隊戰績卻愈來愈差，中超聯賽頻傳打假球、貪腐事件，不僅讓廣大球迷失望透頂，也令習近平的足球夢嚴重受挫。2022年，中國紀檢部門啟動大規模足球反腐，多名高官被查落馬，迄今仍在進行。

據環球網報導，民心盡失的中國男足隊14日從深圳低調飛往曼谷。與以往出征世界盃資格賽相比，中國隊此行未舉辦任何出征儀式或發布會，除了一名記者以及不滿兩位數的球迷在機場送行，全隊都是乘坐民航經濟艙飛抵曼谷，下榻在泰國足協推薦的一家4星級酒店。

16日晚間，第13次向世界盃發起衝擊的中國男足迎來小組賽首戰，在曼谷客場以2：1逆轉勝泰國隊。