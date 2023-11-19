和習近平談南海爭議 菲律賓總統：不認為有人想開戰

菲律賓總統馬可仕表示，他會在APEC期間與中國國家主席習近平會談，尋求降低南海緊張局勢。圖為馬可仕今年1月到訪北京時，習近平和夫人彭麗媛與馬可仕和夫人麗莎合影。（新華社）

菲律賓總統馬可仕18日藉舊金山亞太經合會（APEC）領袖會議，在場邊與中國國家主席習近平 舉行會外會，以緩和中菲因南海主權爭端升高的緊張。

馬可仕會後受訪說，「我們試圖想出降低南海緊張的機制」，但未對此詳述。他還說，已對中菲艦艇在南海碰撞等相關事件表達關切，也提到菲律賓漁民的困境，呼籲重回過去兩國漁民都在南海捕魚的情況。

馬可仕表示，他和習近平均同意菲中關係不應被地緣政治問題定義，但須持續溝通，「我認為相關各方皆有誠意，我不認為有人想開戰」，應將解決南海爭議視為逐步進展的過程。

彭博資訊及日經亞洲18日報導，這已是習、馬兩人今年再度會晤。

中菲近期在多方面發生齟齬。北京 8月公布納入南海周邊多國聲索領土主權的中國新地圖，中國海警船11月曾用高壓水柱阻撓菲方運補仁愛礁（仁愛暗沙）駐軍作業，10月則曾發生中菲船舶碰撞事件。

菲方已停止向中方貸款推動逾50億美元的三項延宕鐵路計畫。馬可仕亦拉攏盟邦美國，增加供美軍使用的菲律賓軍事基地並擴大兩軍聯合演訓。美國總統拜登 5月曾明言，美菲同盟堅若磐石。

另外，「拜習會」宣布恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議、開展中美兩軍戰區領導通話。港媒南華早報援引中國清華大學國際安全與戰略研究中心高級研究員周波分析指出，大國不進行對話是有問題的，但不應指望這些管道能解決在南海地區軍事行動的根本分歧。